La funcionaria explicó a Gestión que requieren una nueva resolución, de parte del TC, para dejar claro cuáles son los roles en torno a la política VIS.

Aseguró también que, en el último año y medio, no han disminuido los casos de proyectos inmobiliarios que se promocionan como VIS sin respetar los parámetros urbanísticos del distrito.

TC aún debe zanjar disputas en torno a la VIS

En enero de este año, la Municipalidad de San Isidro informó que estaban juntando firmas para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra normativa VIS en el TC.

Concretamente, recordó ahora Vizurraga, la propuesta era cuestionar el Decreto Legislativo (D.Leg.) N° 1675, aprobado por el MVCS en septiembre del 2024, para modificar la ley que regula los procesos de obtención de licencias de habilitación urbana y de edificaciones. Pero para entender porqué la alcaldesa de San Isidro insiste en que el TC vuelva a pronunciarse, hay que ir más atrás.

En junio del 2023, el TC declaró que la definición de los parámetros urbanísticos era una competencia exclusiva de las municipalidades, a partir de una controversia generada con un reglamento VIS del MVCS del 2018.

Sin embargo, este no precisó qué pasaría con los proyectos en trámite o ya aprobados durante ese tiempo. Ello motivó, como informó Gestión, un nuevo fallo aclaratorio en octubre del 2024.

Entrevista a Nancy Vizurraga, alcaldesa de San Isidro. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec).

Ya este año, en enero, el TC volvió a pronunciarse. Esta vez, para cuestionar una ordenanza de la Municipalidad de Miraflores, pero que alcanzaba a otros distritos, en línea con lo que ya había dispuesto a finales del año pasado.

Luego, el pasado 10 de abril, el MVCS publicó un nuevo reglamento para la VIS, con el que pretendía, como ente rector, dejar atrás toda esta controversia entre municipalidades e inmobiliarias. Esta renovada directriz, a su vez, se allanaba a lo que el TC había dispuesto en sus anteriores pronunciamientos.

“El 2023 el TC sacó su fallo donde en teoría ordenaba este enredo VIS. Pero no lo dijo con claridad. Las construcciones que incumplen se han seguido dando. Por eso consideramos importante que el TC declare la inconstitucionalidad del D.Leg. para que quede como un referente”, sostuvo Vizurraga sobre toda esta historia.

La alcaldesa de San Isidro aclaró que, por ahora, irán solo contra el D. Leg. 1675 en el TC, que sigue vigente, ya que ir contra el reglamento VIS de abril de este año sería cuestionar una norma de menor rango.

“Buscamos llegar a las 9,000 firmas porque siempre depuran algunas y nos piden 5,000. A finales de mes ya debemos estar presentando el recurso de inconstitucionalidad”, anunció.

No ha cambiado panorama en el distrito sobre la VIS

Vizurraga recalcó que, entre el fallo del TC del 2023 y su aclaración a finales del 2024, proliferaron en San Isidro proyectos mal llamados VIS.

“En ese espacio, de cerca de un año y medio, se dieron licencias. Tuvimos que asumir ese pasivo”, comentó la alcaldesa. Según su análisis hay proyectos que se han promocionado como VIS, pero que no se ajustan a esos estándares.

“Hay proyectos aquí, aprobados por revisores urbanos, que se llaman VIS, pero uno ve cuánto les ha costado el metro cuadrado y no se ajustan al interés social”, recalcó.

Sobre los revisores urbanos, que tienen la función de validar las propuestas inmobiliarias, Vizurraga instó a que se analice la creación de una normativa que sancione sus malas decisiones.

“Ellos hacen su trabajo, pero no asumen responsabilidad si no toman en cuenta nuestras ordenanzas. Ellos autorizan ignorando la realidad del distrito”, reclamó.

Las críticas de los vecinos de San Isidro apuntan a proyectos que no estarían respetan los límites de pisos, como habilitar estacionamientos suficientes.

En ese sentido, resaltó que sus críticas también apunta que hay proyectos inmobiliarios en su distrito que han sido avalados por los revisores sin respetar los límites de pisos o brindar espacios de estacionamiento suficientes.

“San Isidro es un distrito con pistas pequeñas y pocos estacionamientos. No puede ser que propongan departamentos sin esa posibilidad. Hay zonificaciones también que permiten máximo 7 pisos y me hacen 21. Eso afecta la calidad de vida”, aclaró.

A lo anterior, Vizurraga sumó que los proyectos inmobiliarios que incumplen todas estas reglas se siguen promocionando como VIS a través de paneles publicitarios.

Ante ello, reconoció que su administración municipal no puede intervenir porque ello no le correspondería por ley. “Por eso pedimos al MVCS que ordene. Los vecinos nos reclaman esa publicidad, pero no podemos hacer nada, no nos corresponde”, lamentó.

“Zona ZEN” aún se evalúa

Gestión, a raíz del “enredo VIS”, consultó a la alcaldesa de San Isidro si aún mantenía en evaluación la denominada Zona de Emisiones Neutras (ZEN) del distrito.

Esta fue una propuesta urbanística que buscaba permitir la construcción de viviendas de hasta 45 m2 en el centro financiero del distrito. Nació en 2018, pero fue suspendida el año siguiente.

Al respecto, Vizurraga dijo que sigue siendo una propuesta, pero que están evaluando extenderla a otras áreas del distrito.

“La idea era que trabajadores de bancos, por ejemplo, compraran inmuebles pequeños y ya no tuvieran que movilizarse, pero esa idea es falsa”, respondió.

La alcaldesa se refiere a que no es cierto que solo el trabajador se mudaría, sino que lo haría con toda su familia, lo que implica solicitar mayor espacio habitable, pero también más estacionamientos.

“Vendrían familias enteras. Sí queremos que se construya especialmente en esa zona, pero pedimos que sea con estacionamientos, para evitar congestión en las calles, que aquí son estrechas”, manifestó.