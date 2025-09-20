Julio Velarde, presidente del BCRP, dijo que el impacto por las elecciones presidenciales 2026 en la inversión privada aún no se nota. (Imagen: IPAE)
Julio Velarde, presidente del BCRP, dijo que el impacto por las elecciones presidenciales 2026 en la inversión privada aún no se nota. (Imagen: IPAE)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

Pese al clima político y la cercanía de las en Perú, la inversión privada no muestra señales de haberse visto afectada, afirmó el .

Hasta ahora no lo noto (un impacto en la inversión por las elecciones). He conversado con empresarios en InPerú y en la Cámara de Comercio de Arequipa. Da la sensación de que el deseo de invertir sigue”, señaló durante la reciente presentación del Reporte de Inflación de septiembre.

Según explicó, las a 12 meses -que ya incorporan el cambio de gobierno y el inicio de su gestión hasta septiembre del próximo año- se mantienen en terreno positivo.

LEA TAMBIÉN: Julio Velarde sobre su continuidad en el BCRP: “Al menos tendría que pensarlo”

Sin embargo, Velarde reconoció que el panorama electoral siempre puede introducir incertidumbre.

No quiere decir que no puede aparecer un candidato que nos asuste, pero hasta ahora no parece notarse en la decisión inversión”, comentó.

Sobre el impacto político en la economía, el jefe de la entidad monetaria sostuvo que, en sus proyecciones económicas de cara al 2026, el escenario base se contempla un proceso de sucesión ordenado.

El escenario que estamos suponiendo es que la transición va a ser suave (...) Probablemente hay un ligero freno por la incertidumbre, pero no es como para pensar que la economía se vaya a derrumbar”, indicó.

Si bien reconoció que la incertidumbre puede implicar una ligera desaceleración, sostuvo que esto ya se incluye en la expectativa de crecimiento económico de 2.9% que se tiene para el 2026.

SOBRE EL AUTOR

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.

TE PUEDE INTERESAR

Elecciones 2026: partidos deberán presentar 263 candidatos en total, informa el JNE
MEF: estos son los 7 proyectos clave en Perú para mantener ritmo de la inversión privada
La inversión privada: clave para la estabilidad y el crecimiento

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.