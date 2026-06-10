El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, afirmó que el Ejército de la República Islámica responderá a cualquier “ataque o amenaza”, después de que Estados Unidos bombardeará de nuevo el país como represalia por el derribo de un helicóptero por parte de las fuerzas de Teherán.

“Nuestras poderosas Fuerzas Armadas no dejarán ningún ataque ni amenaza sin respuesta”, publicó Araqchí en un mensaje en su cuenta en la red social X.

Esta declaración llegó poco después de que Estados Unidos lanzara nuevos ataques sobre suelo iraní, en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido el mismo día del ataque que habría represalias por el ataque iraní.

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Araqchí insistió en su mensaje en señalar que Washington está “poniendo a prueba la determinación” de Teherán “pese a sus derrotas en el campo de batalla”.

Estos hechos ocurren en medio de los nuevos enfrentamientos en la región, donde Irán e Israel han intercambiado ataques en los últimos días, lo que llevó a Trump a exigir el fin “inmediato” de los disparos, también por parte de su aliado israelí.

El presidente estadounidense dijo que podría alcanzar un acuerdo con Irán en “dos o tres días”, plazo que plantea tras varias semanas de negociación con la República Islámica.

Elaborado con información de EFE.