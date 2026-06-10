Varias personas cruzan la calle frente a una gran valla publicitaria que muestra retratos del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ruhollah Jomeini (izquierda), y del líder supremo asesinado, el ayatolá Alí Jaamenei. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
Varias personas cruzan la calle frente a una gran valla publicitaria que muestra retratos del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ruhollah Jomeini (izquierda), y del líder supremo asesinado, el ayatolá Alí Jaamenei. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
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Redacción Gestión
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después de que Estados Unidos bombardeará de nuevo el país como represalia por el derribo de un helicóptero por parte de las fuerzas de Teherán.

“Nuestras poderosas Fuerzas Armadas no dejarán ningún ataque ni amenaza sin respuesta”, publicó Araqchí en un mensaje en su cuenta en la red social X.

Esta declaración llegó poco después de que Estados Unidos lanzara nuevos ataques sobre suelo iraní, en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz.

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Araqchí insistió en su mensaje en señalar que Washington está “poniendo a prueba la determinación” de Teherán “pese a sus derrotas en el campo de batalla”.

, lo que llevó a Trump a exigir el fin “inmediato” de los disparos, también por parte de su aliado israelí.

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El presidente estadounidense dijo que podría alcanzar un acuerdo con Irán en “dos o tres días”, plazo que plantea tras varias semanas de negociación con la República Islámica.

Elaborado con información de EFE.

Ciudadanos iraníes se encuentran junto a un símbolo del misil Kheibar durante una manifestación en apoyo al líder supremo del país, Mojtaba Khamenei, el 4 de junio de 2026. (Foto de AFP).
Ciudadanos iraníes se encuentran junto a un símbolo del misil Kheibar durante una manifestación en apoyo al líder supremo del país, Mojtaba Khamenei, el 4 de junio de 2026. (Foto de AFP).

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