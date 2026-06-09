Las exportaciones peruanas de bienes se incrementaron en un 36.1% entre enero y abril, informó el Mincetur. Foto: difusión
Las exportaciones peruanas de bienes se incrementaron en un 36.1% entre enero y abril, informó el Mincetur. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) detalló que las exportaciones peruanas se elevaron 36.1% en los primeros cuatro meses del año, logrando US$ 35,907 millones.

De esa manera, empalma 24 meses consecutivos de crecimiento, lo que —según el Mincetur— demuestra

Detalle de las exportaciones peruanas

A detalle, los principales despachos fueron de minerales (metálica y no metálica) por US$ 24,418 millones, una subida de 52.5% debido a los mayores precios internacionales y volúmenes del cobre y oro.

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En metalurgia destacaron las ventas de plata aleada por US$ 83 millones (67.3%) y lingotes de zinc, por US$ 134 millones (17.3%).

, un incremento de 10.6%.

Por producto, se identificaron envíos de pota con ventas en más del 20% por US$ 384 millones; sumado al pescado congelado y en conserva por US$ 183 millones (21.7%); ovas de pez volador, por US$ 74 millones (26%) y conchas de abanico, por US$ 50 millones (74%).

China, Estados Unidos y la Unión Europea son los mercados principales de las exportaciones peruanas. Foto: difusión Mincetur
China, Estados Unidos y la Unión Europea son los mercados principales de las exportaciones peruanas. Foto: difusión Mincetur

Aquí destacan el café por US$ 172 millones (40%); frutas como el arándano, palta, uva y mango por US$ 2,314 millones (18%); y colorantes naturales, por US$ 135 millones (10%).

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Universo de exportadores peruanos y mercados principales

Según el Mincetur, tras el récord del 2025 (9,947 exportadores), el total de empresas que despachan al exterior se elevó 3.7% en el primer cuatrimestre, llegando a 6,735. El 64% son micro, pequeñas y medianas empresas.

Los destinos predilectos son China, Estados Unidos y la Unión Europea. Al gigante asiático se exportaron US$ 13,811 millones (43.6%); al norteamericano, US$ 3,671 millones y al viejo continente, US$ 3,11 millones (12.8%).

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