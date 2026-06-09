El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) detalló que las exportaciones peruanas se elevaron 36.1% en los primeros cuatro meses del año, logrando US$ 35,907 millones.

De esa manera, empalma 24 meses consecutivos de crecimiento, lo que —según el Mincetur— demuestra el fortalecimiento de la competitividad peruana en mercados extranjeros.

Detalle de las exportaciones peruanas

A detalle, los principales despachos fueron de minerales (metálica y no metálica) por US$ 24,418 millones, una subida de 52.5% debido a los mayores precios internacionales y volúmenes del cobre y oro.

En metalurgia destacaron las ventas de plata aleada por US$ 83 millones (67.3%) y lingotes de zinc, por US$ 134 millones (17.3%).

En el sector pesquero se registraron despachos por US$ 1,817 millones, un incremento de 10.6%.

Por producto, se identificaron envíos de pota con ventas en más del 20% por US$ 384 millones; sumado al pescado congelado y en conserva por US$ 183 millones (21.7%); ovas de pez volador, por US$ 74 millones (26%) y conchas de abanico, por US$ 50 millones (74%).

China, Estados Unidos y la Unión Europea son los mercados principales de las exportaciones peruanas. Foto: difusión Mincetur

En agropecuario, los envíos sumaron US$ 3,918 millones, aumentando 7.3%. Aquí destacan el café por US$ 172 millones (40%); frutas como el arándano, palta, uva y mango por US$ 2,314 millones (18%); y colorantes naturales, por US$ 135 millones (10%).

Universo de exportadores peruanos y mercados principales

Según el Mincetur, tras el récord del 2025 (9,947 exportadores), el total de empresas que despachan al exterior se elevó 3.7% en el primer cuatrimestre, llegando a 6,735. El 64% son micro, pequeñas y medianas empresas.

Los destinos predilectos son China, Estados Unidos y la Unión Europea. Al gigante asiático se exportaron US$ 13,811 millones (43.6%); al norteamericano, US$ 3,671 millones y al viejo continente, US$ 3,11 millones (12.8%).