El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) presentó el reglamento de la Ley N.° 32449, que crea el Tratamiento Especial Tributario y Aduanero para las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), con el objetivo de establecer las condiciones para su puesta en marcha y fomentar nuevas inversiones en el país.

Durante la ceremonia, el titular del sector, José Reyes Llanos, señaló que la reglamentación de esta norma fue una de las prioridades de su gestión debido al potencial de las ZEEP para dinamizar la economía y diversificar la producción nacional.

“Las Zonas Económicas Especiales Privadas constituyen una herramienta concreta para atraer inversión productiva, promover valor agregado y generar empleo calificado, contribuyendo directamente a la transformación de la estructura productiva y a una mejor inserción en las cadenas globales de valor”, indicó.

El reglamento establece que los operadores privados interesados en desarrollar una ZEEP deberán presentar un Plan Maestro y asumir una inversión mínima de S/ 11 millones. Asimismo, las zonas deberán contar con una extensión mínima de 90 hectáreas, salvo en el caso de la Provincia Constitucional del Callao.

Según explicó el Mincetur, las ZEEP estarán orientadas a captar inversiones vinculadas a manufactura, innovación, ensamblaje y servicios especializados, en línea con los objetivos de la Política Nacional Multisectorial de Comercio Exterior al 2040.

La normativa también detalla los criterios para el establecimiento de estas zonas, así como los procedimientos de evaluación y supervisión aplicables a operadores y usuarios. Además, prioriza actividades económicas que contribuyan a la generación de valor agregado y al fortalecimiento de encadenamientos productivos con las micro y pequeñas empresas.

“Desde el Mincetur, realizaremos una evaluación rigurosa, basada en criterios técnicos, para asegurar la viabilidad y sostenibilidad de cada propuesta, y su contribución efectiva a la atracción de inversiones, la generación de empleo, el fortalecimiento de las exportaciones y el desarrollo de encadenamientos productivos con nuestras MYPE”, añadió el ministro.

En la actividad participaron además el viceministro de Comercio Exterior, César Llona, y el presidente del Comité Consultivo de las ZEEP, Felipe James.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo presentó el reglamento de la Ley N.° 32449, que crea el Tratamiento Especial Tributario y Aduanero para las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP). Foto: Mincetur.

Regiones con mayor potencial

Como parte del evento, Mincetur y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico presentaron un estudio exploratorio sobre las potencialidades regionales para el desarrollo de ZEEP en el país.

El análisis evaluó factores como infraestructura logística, potencial exportador, entorno institucional y capital humano. Los resultados identificaron a Lima, Callao, Ica y Arequipa como las zonas con mayor prioridad para la implementación de estas áreas económicas especiales.

Asimismo, Moquegua, La Libertad y Piura destacaron por sus condiciones favorables para captar inversión privada .

Durante la jornada también se realizó el panel “ZEEP como plataforma para el crecimiento, la inversión y la competitividad del Perú”, moderado por Javier Martínez, con la participación del presidente de Asociación de Exportadores, César Tello; el director de Promoción de Inversiones Empresariales de Promperú, Daniel Córdova; el director institucional de la Sociedad Nacional de Industrias, Antonio Castillo; y el gerente regional para el Sur Andino de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Santiago Rojas.