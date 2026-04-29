El próximo feriado largo del viernes 1 al domingo 3 de mayo prevé movilizar alrededor de 945,000 turistas internos en todo el país, generando un impacto económico estimado en US$ 135 millones, principalmente en actividades vinculadas al hospedaje, transporte, gastronomía y comercio local, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Así, Lima Metropolitana se mantendría como el principal mercado emisor de turismo interno, sus residentes históricamente representan cerca del 40% del flujo total de viajes internos en este periodo. Asimismo, se proyecta una permanencia promedio de tres noches y un gasto promedio cercano a S/ 500 por persona, muy similar al comportamiento registrado el año anterior.

Sobre los patrones de viaje y destinos preferidos; siguiendo el comportamiento registrado en el 2025, este feriado se caracterizaría por la preferencia a viajes de corta duración y destinos cercanos con clima favorable y oferta gastronómica.

En este contexto, otras regiones como Ica, Arequipa, Junín, La Libertad, Lambayeque y San Martín se perfilan también como los destinos que serán más visitados.

Lima Metropolitana se mantendría como el principal mercado emisor de turismo interno. (Foto: Pexels)

Los lugares más visitados

De momento, se estima que una alta proporción de turistas opte por destinos que ya conocen: en el 2025, más del 70% de turistas visitó lugares previamente conocidos, lo que evidencia una preferencia por opciones seguras, accesibles y de planificación relativamente rápida.

El principal motivo de viaje seguirá siendo la visita a familiares y amigos, que representó más del 60% de los viajes en el feriado del 2025, seguido por actividades de recreación y descanso. Este comportamiento reafirma el rol del turismo interno no solo como actividad económica, sino también como mecanismo de integración social y dinamismo descentralizador.

También se proyecta que se mantengan los patrones de viaje observados en años previos: predominio del transporte terrestre, especialmente el bus interprovincial; alta preferencia por alojamiento en viviendas de familiares o amigos; y organización del viaje por cuenta propia.

El dato