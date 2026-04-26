El Ministerio del Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) oficializó hoy la creación del Concurso de Preincubación para un Turismo Innovador “Emprende Turismo TEC”, que se realizará de manera periódica al menos una vez cada año.

Según la Resolución Ministerial N° 113-2026-MINCETUR, que formaliza su establecimiento, el foco de esta competencia estará enfocada en acompañar a emprendimientos turísticos en su etapa temprana.

Estos deberán estar “orientados al desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras, que aporten a la transformación digital, gestión inteligente de destinos y mejora de la competitividad del turismo peruano, lo cual constituye una estrategia clave para sostener el crecimiento proyectado del turismo hacia el año 2035″, señala la norma legal.

Aunque no se precisan cantidades, el Mincetur remarcó que la implementación de “Emprende Turismo TEC” se financiará con cargo a su propio presupuesto institucional, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Tampoco se precisan cuántos ganadores serían, pero sí se señala que deben tratarse de iniciativas “orientadas al desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras, que aporten a la transformación digital, gestión inteligente de destinos y mejora de la competitividad del turismo peruano”.

3 unidades del Mincetur formarán parte del equipo organizador del concurso: la Dirección General de Estrategia Turística, quien lo preside; la Dirección de Facilitación y Cultura Turística; y la Dirección de Asuntos Ambientales Turísticos.