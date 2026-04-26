3 unidades del Mincetur formarán parte del equipo organizador del concurso. Foto: Mincetur.
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Redacción Gestión
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Según la Resolución Ministerial N° 113-2026-MINCETUR, que formaliza su establecimiento, el foco de esta competencia estará enfocada en acompañar a emprendimientos turísticos en su etapa temprana.

Estos deberán estar “orientados al desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras, que aporten a la transformación digital, gestión inteligente de destinos y mejora de la competitividad del turismo peruano, lo cual constituye una estrategia clave para sostener el crecimiento proyectado del turismo hacia el año 2035″, señala la norma legal.

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Tampoco se precisan cuántos ganadores serían, pero sí se señala que deben tratarse de iniciativas “orientadas al desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras, que aporten a la transformación digital, gestión inteligente de destinos y mejora de la competitividad del turismo peruano”.

3 unidades del Mincetur formarán parte del equipo organizador del concurso: la Dirección General de Estrategia Turística, quien lo preside; la Dirección de Facilitación y Cultura Turística; y la Dirección de Asuntos Ambientales Turísticos.

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