Perú dio un paso normativo que se anunció hace años y que tomó relevancia reciente tras la aparición del puerto de Chancay. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) publicó finalmente el reglamento de la ley que crea el tratamiento especial tributario y aduanero para las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP).

Con la publicación de su decreto supremo, el marco de las ZEEP queda finalmente constituido en el país. Y el reglamento precisa detalles que hacían falta: los montos de inversión mínima, las excepciones para el Callao y qué pasará con las Zonas Económicas Especiales (ZEE) ya existentes, de administración pública, como Zofratacna o la ZED Matarani, que deberán lidiar ahora con “vecinos” privados.

Gestión conversó con especialistas para analizar las claves de este nuevo marco legal, que abre la puerta a nuevas inversiones extranjeras en el Perú, aprovechando más que Chancay.

Los montos de inversión mínimos

Uno de los puntos más destacados del marco normativo son lógicamente los requisitos para formar parte de estos espacios, que gozarán de beneficios tributarios como una tasa reducida del Impuesto a la Renta (IR) durante al menos 25 años de operación continua, sea Operador Privado (OP) o usuario.

En el caso de los OP, el reglamento precisa que, entre los requisitos que deben presentar para constituirse como tales, deberán comprometerse a una inversión mínima de 1,500 UIT, que, al valor del 2026, representan al menos S/ 8.25 millones.

Este monto deberá ejecutarse en no menos de 2 años desde que el operador suscriba el contrato respectivo con el Mincetur. Si la inversión supera ese umbral de 1,500 UIT, el operador tendría un plazo de 4 años para destinarlo.

Los usuarios de las ZEEP deberán comprometer aún más dinero: al menos unas 2,000 UIT que, al valor del 2026, representan S/ 11 millones. El plazo de gasto es el mismo: los 2 primeros años desde la firma de su contrato, salvo el compromiso de inversión sea mayor. El reglamento señala que la “diferencia” se debería ejecutar en los 5 años contados desde que se consigue la condición de usuario, si se superan esas 2,000 UIT.

Cuadro de beneficios tributarios para ZEEP. Fuente: Ley Nº 32449

Al respecto, Gonzalo Bernal, socio de Echecopar, saludó que el Mincetur haya logrado definir las reglas normativas para promover la atracción de este tipo de inversiones. Sin embargo, cuestionó que la ley y el reglamento, el OP de una ZEEP no puede ser también usuario de la misma.

“Esa es la principal traba normativa que le veo. No tenemos OP aquí con experiencia en países como Panamá, Uruguay o Colombia que tienen años en esto. El OP podría tener problemas de convocatoria, no solo para llegar a la inversión mínima”, consideró.

Sin embargo, Óscar Quiñones, jefe del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), que forma parte del consejo consultivo para sugerir mejoras a las ZEEP, tiene una visión diferente al respecto. A su criterio, se ha buscado evitar repetir una experiencia que Perú ya tuvo con las ZEE de administración pública.

“En las actuales ya ha ocurrido que el presidente de la Administración es uno de los usuarios. No siempre ha sido la mejor idea: por más que ejerza la presidencia de todos, sigue interesado en desarrollar su propio negocio, quizá no sea tan abierto a la competencia. En lugares como Bogotá, el OP no está asociado a ningún usuario”, apuntó.

ZEE públicas podrán transformarse

Precisamente, sobre las ZEE públicas, el reglamento también trae un título entero para su “transformación” a ZEEP. Según se explica allí, el órgano máximo de las ZEE tiene la oportunidad de habilitar este proceso.

Para ello podrán ceder sus predios libremente a privados, incluso pudiendo delegar la titularidad del proyecto en cuestión. El postor deberá presentar al Mincetur los mismos requisitos para cualquier operador ZEEP, un cronograma de implementación de obras de conectividad, así como información sobre “potenciales usuarios” que prevé atraer a la ZEEP nueva.

Tanto Bernal como Quiñones recordaron que, sin la ley ZEEP, el propio marco legal de las ZEE ya les daba la oportunidad de optar por un gestor privado. Sin embargo, su falta de conectividad y servicios básicos frenó esta migración.

Zofratacna es la una de la cuatro ZEE públicas que hoy operan en Perú, junto a la ZED Paita (Piura), ZED Ilo (Moquegua) y ZED Matarani (Arequipa). Foto: Zofratacna.

El abogado de Echecopar cree que, a futuro, las ZEE deberán definir si optan por esta visión o no. Pero la realidad también dicta que, si ya en las condiciones actuales era complicado sumar a un OP a su administración, con el nuevo marco ZEEP, ello no cambiaría.

“Está perfecto tener un procedimiento más detallado para que migren, pero no sé si exista la demanda para que opten por ello. Si se privatizan, tiene que haber un retorno, pero las ZEE en décadas no han sido más que residuales. Ahora el potencial OP enfrentaría ese riesgo: ir a un sitio donde las cosas no han funcionado”, refirió.

Quiñones, por su parte, recordó que durante la discusión de la ley en el Congreso, representantes de las ZEE públicas fueron invitados y remarcaron que buscarían mantener sus propias reglas.

“Se les ha abierto el abanico, todo dependerá de su propio análisis. También tienen su propio marco normativo, con sus propios beneficios tributarios. Ello no quita que más adelante busquen hacer más atractiva su ley. El inversionista tiene la última palabra sobre qué le parece más atractivo”, aseguró.

El trato especial del Callao

La ley ya lo indicaba, pero el reglamento lo reforzó. La Provincia Constitucional del Callao es la única zona del país que tendrá un trato preferencial, al menos a nivel de hectareaje, de haber interesados en constituir una ZEEP allí.

En la ley ZEEP se declaró de interés nacional la promoción de la creación de al menos uno de estos espacios como mínimo en cada departamento del Perú y en el Callao. Pero el reglamento fue un poco más allá: si bien deberá cumplir todos los requisitos, en la provincia constitucional será la única área del Perú donde podrían haber ZEEP menores a 90 hectáreas (ha) de extensión.

¿Cómo entenderlo? Tanto Bernal, como Quiñones, apuntaron al poco espacio existente en torno al puerto del Callao, a lo que suma la congestión que genera el transporte de carga.

El Muelle Norte del puerto del Callao. (Foto: APM Terminal)

“Tal vez el único espacio sea en la Avenida Néstor Gambetta, en dirección a Ventanilla, pero que de por sí ya está ocupado por empresas y depósitos temporales. No veo donde ubicar 90 ha libres. Ahora, la ley ZEEP también permite que el OP no sea dueño del terreno, sino que lo alquile. Es una posibilidad”, aclaró Quiñones.

En los próximos meses, aún el Mincetur se moverá en lo legal. El reglamento incluye una disposición complementaria final que le da al ministerio 60 días hábiles para publicar una resolución ministerial que establezca los lineamientos y criterios para evaluar las solicitudes de calificación de las ZEEP, que recibirían desde ahora.

“Los lineamientos marcarán la línea de análisis del Mincetur. El marco normativo es bueno, tiene un objetivo legítimo e interesante, aunque el reglamento pudo haber sido mejor para que despeguen las ZEEP”, planteó.