Whatshome proyecta ventas cercanas a US$ 30 millones en su primer año de operaciones en Perú. Foto: Whatshome
Whatshome proyecta ventas cercanas a US$ 30 millones en su primer año de operaciones en Perú. Foto: Whatshome
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Karen Guardia Quispe
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La venta directa en Perú está viviendo un momento histórico. Solo en 2025, el sector registró ventas superiores a los S/ 5,338 millones, un crecimiento de 8.6% respecto al año anterior, según cifras de la Cámara Peruana de Venta Directa (Capevedi). Estos resultados están llamando la atención de actores de otras naciones. Tal es el caso de Whatshome, una marca mexicana con diez años de trayectoria en la venta directa de productos para mesa y cocina, que aterrizó hace cuatro meses en suelo peruano. ¿Qué planes se ha trazado para su primer año de operaciones en el país?

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