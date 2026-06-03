Alberto Esquinazi, CEO de Whatshome, explicó a Gestión que la llegada de la marca al Perú responde a dos factores. El primero es el fuerte espíritu emprendedor que identifica al peruano. “Con base en distintos estudios y datos, vemos que la cultura peruana está muy orientada al emprendimiento. Hay un indicador que seguimos mucho, el Global Entrepreneurship Monitor, que señala que Perú tiene un 25% de emprendedores en etapa temprana. Es decir, uno de cada cuatro peruanos busca emprender. Desde una perspectiva, sentimos que eso encaja muy bien con lo que hacemos”, comentó.

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El segundo motivo está relacionado con el crecimiento de la venta directa en el país. Según explicó, este canal viene mostrando un desempeño por encima del PBI. “Perú ha mantenido estabilidad económica y buenos niveles de crecimiento en los últimos años. Solo en 2025, el mercado de venta directa creció alrededor de 8.6%, casi dos veces y media más que el crecimiento del PBI. En detalle, encontramos un mercado con una fuerte cultura emprendedora y, además, muy alineado con la venta directa, que es precisamente donde nosotros participamos”, señaló.

En ese sentido, la propuesta de la compañía apunta no solo a la comercialización de productos, sino también al desarrollo de redes de emprendedores. “Por esas razones creemos que Perú encaja muy bien con nuestra propuesta de valor”, remarcó.

Whatshome proyecta alcanzar ventas cercanas a US$ 30 millones en Perú durante su primer año de operaciones. Foto: Whatshome

¿Cuál es el modelo de negocio de Whatshome?

Whatshome trabaja de la mano con Crown Baccara, su casa matriz, firma mexicana dedicada desde hace más de 25 años al diseño y desarrollo de productos para el hogar, en las categorías de mesa y cocina. Esquinazi indicó que la empresa identificó desde sus inicios una oportunidad en el mercado: ofrecer productos con diseño atractivo y calidad, pero a precios accesibles.

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A partir de esa experiencia surgió Whatshome, distribuidor de la marca Crown Baccara y enfocado en el modelo de venta directa y multinivel. “La idea era seguir entregando productos de alto valor, pero también generar una oportunidad de ingresos para las personas a través de la comercialización y presentación de estos productos”, detalló. Actualmente, la compañía busca consolidarse como una plataforma flexible de emprendimiento, para que las personas puedan generar ingresos sin depender de horarios ni esquemas tradicionales de oficina.

“Queremos aportar nuestro granito de arena ofreciendo una plataforma flexible, donde cada persona pueda emprender a su ritmo. Además de los productos, brindamos capacitación, herramientas digitales y todo el soporte necesario para que puedan desarrollar su negocio de la mejor manera”, afirmó.

La compañía busca consolidar una red de 200 líderes y 1,000 asesores en el mercado peruano. Foto: Andina

Las metas de Whatshome en Perú

La compañía proyecta alcanzar en su primer año de operaciones en Perú ventas cercanas a los S/ 100 millones (alrededor de US$ 29.2 millones). Además, estima que el mercado peruano llegue a representar el 20% de su facturación global en los próximos años. En paralelo, en junio próximo, la firma inaugurará un centro de experiencia en Miraflores que tendrá tres funciones principales.

La primera será exhibir el portafolio completo de productos. La segunda estará enfocada en la capacitación y desarrollo de futuras líderes de Whatshome Perú. “Más que una tienda propia, buscamos que nuestras líderes puedan invitar a las personas a conocer todo el catálogo y no solo algunos productos, como suele ocurrir en las reuniones en casa”, argumentó Esquinazi.

El tercer objetivo del centro será servir como punto de recojo de pedidos, con el fin de brindar mayor confianza a los clientes frente a una marca nueva en el mercado.

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Sobre el potencial del negocio, Esquenazi señaló que, según cifras de Capevedi, actualmente existen alrededor de 580,000 personas dedicadas a la venta directa en Perú, tanto en esquemas multinivel como tradicionales. De ese total, el 85% son mujeres, un perfil alineado con la propuesta de la compañía. Con este paraguas, espera alcanzar una red de 200 líderes . “Si lo comparamos con el tamaño total del mercado, todavía es una participación pequeña, pero vemos un amplio espacio para crecer”, dijo.

En términos de inversión, Whatshome prevé destinar más de US$ 1.5 millones durante su primer año de operaciones en Perú . Los recursos estarán orientados principalmente al desarrollo del centro de experiencia, así como a activaciones, capacitaciones y al fortalecimiento de su fuerza de ventas. “Vemos a Perú como un mercado con muchas facilidades y un gran potencial de crecimiento, por eso estamos apostando fuerte desde el inicio”, acotó.

Claves

Productos tropicalizados : Esquenazi explicó que la estrategia contempla adaptar parte de la oferta a las particularidades del mercado peruano. “ Aunque los utensilios de cocina son universales, cada país tiene necesidades y hábitos específicos. La idea es desarrollar productos cada vez más tropicalizados para Perú ”, señaló.

: Esquenazi explicó que la estrategia contempla adaptar parte de la oferta a las particularidades del mercado peruano. “ ”, señaló. Productos de mesa : Adicionalmente, consideró que sí hay una oportunidad de crecimiento en un segmento que todavía tiene baja penetración dentro de la venta directa local, como son los utensilios de cocina y mesa. “ Creemos que existe un espacio enorme para productos de mesa y cocina, porque son artículos de uso diario, fáciles de demostrar y necesarios en todos los hogares ”, afirmó.

: Adicionalmente, consideró que sí hay una oportunidad de crecimiento en un segmento que todavía tiene baja penetración dentro de la venta directa local, como son los utensilios de cocina y mesa. “ ”, afirmó. Ganancias : El modelo contempla para sus líderes márgenes de ganancia de entre 30% y 50% para quienes se dediquen a la venta directa, además de un esquema de comisiones para líderes que desarrollen redes comerciales.

: El modelo contempla para sus líderes márgenes de ganancia de entre 30% y 50% para quienes se dediquen a la venta directa, además de un esquema de comisiones para líderes que desarrollen redes comerciales. México : Actualmente, la operación de Whatshome en México cuenta con alrededor de 1,200 líderes y cerca de 30,000 asesores activos. Para Perú, la meta del primer año es alcanzar 200 líderes (vendedores que incorporan a otros vendedores) y unos 1,000 asesores (vendedores directos) realizando pedidos de manera activa.