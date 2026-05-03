La empresa se especializa en ofrecer soluciones integrales de cocina, tanto para interiores como para espacios outdoor. (Foto: La Cuisine International)
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Edgar Velito
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La Cuisine International, multinacional especializada en la comercialización de utensilios y electrodomésticos de cocina de alta gama, con sede en Miami (EE..UU) y presencia en más de 30 países, ajusta su estrategia en Perú con foco en el vínculo entre el mercado inmobiliario y la demanda de mobiliario de cocina, en un contexto donde los proyectos residenciales y las decisiones del cliente final influyen en su portafolio y canales.

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