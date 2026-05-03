Astrid Guzmán, country manager de La Cuisine International en Perú, señaló que la empresa cerró 2025 con un crecimiento de 46% respecto al año previo, tras alcanzar una facturación de US$ 1.9 millones, resultado impulsado por su portafolio de mobiliario de cocina para exterior.

“El año pasado introdujimos el segmento de outdoor kitchen y ahora ofrecemos soluciones completas. En Perú, encaja en las casas de playa en verano, especialmente en Lima Sur. Nuestra línea de asadores, parrillas y hornos forma parte de esta categoría”, resaltó a Gestión.

Este vínculo entre las viviendas y los electrodomésticos responde al estado del mercado inmobiliario en Lima. Según la ejecutiva, los proyectos con departamentos de un valor de US$ 1.5 millón, demandan sus productos de marcas ultra premium y luxury (lujo). “No llegamos a muchas constructoras ni a una gran cantidad de proyectos; se trata de desarrollos más boutiques. Al final, lo que buscan las inmobiliarias o constructoras es una marca que represente y aporte valor a sus propiedades”, afirmó.

La empresa sostiene que la tendencia se orienta hacia cocinas abiertas, ya que a los clientes finales les “importa mucho qué van a poner” en su apartamento y evalúan si “va acorde a su estilo de vida”.

Astrid Guzmán, country manager de La Cuisine International en Perú.

La Cuisine afianza su negocio en Perú y ajusta estrategia por canales

La presencia de La Cuisine en el mercado peruano se ha consolidado tras 12 años de operación. La empresa cuenta con un showroom propio de 800 m2 en Miraflores, que la marca define como su “centro de experiencias”, además de participación en el canal retail (tiendas especializadas), el canal constructor (sector inmobiliario) y el comercio electrónico.

“Nuestro canal retail sigue siendo el principal, ya que representa el 70% de nuestras ventas. Sin embargo, este año, el canal constructor podría ganar mayor participación y, hacia 2027, cuando iniciemos la facturación de proyectos que se cerrarían este año, su peso sería aún mayor”, aseveró.

El año pasado, la empresa señaló a este medio su estrategia para duplicar su participación en el ecommerce, pasar de 3% al 6% de sus ventas totales, aunque creció —sobre todo en la venta de pequeños electrodomésticos —pero no a un ritmo al que esperaban debido a que se alinearon a la estrategia regional (no local) de la marca.

Además, reconoció que el e-commerce en Perú aún enfrenta retos logísticos para llegar a hogares en provincias, en un mercado que se mantiene concentrado en Lima.

La empresa cuenta con un showroom propio de 800 m2 en Miraflores, que la marca define como su “centro de experiencias”.

La Cuisine apunta al canal constructor y suma nuevas marcas en cocina outdoor

El canal constructor de La Cuisine será clave para su crecimiento en los siguientes años. El año pasado iniciaron una “siembra” en este canal que comienza a dar “sus frutos”, con la expectativa de cerrar negocios con constructoras a través de sus marcas Smeg y Dacor, dirigidas a un segmento tipo A. “Son proyectos de un segmento alto, con un m2 que ronda entre US$ 3,300 y US$ 3,500”, afirmó.

Asimismo, añadió que las inmobiliarias deciden evaluar sus propuestas y que, por lo general, tiene un tamaño de sus unidades de un rango de 180 m2 hasta 600 m2, y se concentra en Lima Top, como Miraflores y San Isidro. “En este momento estamos trabajando en tres proyectos que registran avances importantes y tenemos otros en evaluación. El próximo año tendremos más novedades”, adelantó.

Entre otros planes, la marca busca ampliar su portafolio de cocina outdoor con tres nuevas marcas, cuyas exhibiciones están programadas a partir de la segunda mitad del año. “Se trata de una marca propia, La Cuisine Outdoor, un mobiliario americano que traemos, además de Danver, otra marca americana, y URBAN Bonfire, de origen canadiense (...) Las cocinas exteriores son importantes y este año van ser protagonistas”, comentó.

La Cuisine International en Perú proyecta cerrar este 2026 con una facturación de US$ 2.3 millones, impulsada por las remodelaciones de viviendas de sus clientes, así como por la demanda de propietarios de casas de playa y de quienes ya recibieron sus departamentos y buscan productos de la marca.

Más datos sobre La Cuisine International

Marcas internacionales. Algunas de las marcas de electrodomésticos destacadas que representa La Cuisine incluyen Thermador, Smeg, Liebherr, Falmec, Gaggenau, entre otras.

Algunas de las marcas de electrodomésticos destacadas que representa La Cuisine incluyen Thermador, Smeg, Liebherr, Falmec, Gaggenau, entre otras. Portafolio. Los productos de La Cuisine está conformado por grandes electrodomésticos (hornos, cocinas, campanas, cavas de vino, neveras, estufas, parrillas, etc), pequeños electrodomésticos (tostadoras, batidoras, hervidores, licuadoras, etc) y utensilios (cuchillos, destapadores, etc).

Los productos de La Cuisine está conformado por grandes electrodomésticos (hornos, cocinas, campanas, cavas de vino, neveras, estufas, parrillas, etc), pequeños electrodomésticos (tostadoras, batidoras, hervidores, licuadoras, etc) y utensilios (cuchillos, destapadores, etc). Operación. La empresa cuenta con más de 25 años en el mercado y se ha consolidado en Perú tras 12 años de operación.

La empresa cuenta con más de 25 años en el mercado y se ha consolidado en Perú tras 12 años de operación. Presencia. La empresa atiende a clientes de provincia, principalmente de Arequipa, Piura, Cajamarca, Trujillo, pero la mayoría viene hasta Lima para escoger sus acabados.

La empresa atiende a clientes de provincia, principalmente de Arequipa, Piura, Cajamarca, Trujillo, pero la mayoría viene hasta Lima para escoger sus acabados. Canal constructor. La empresa atiende a las inmobiliarias bajo dos modalidades: equipando los departamentos con sus appliances o permitiendo que el cliente elija dentro de un portafolio definido, con asesoría especializada. “Nuestros asesores, más que vendedores, son arquitectos, diseñadores y especialistas del sector” , indicó la ejecutiva.

La empresa atiende a las inmobiliarias bajo dos modalidades: equipando los departamentos con sus appliances o permitiendo que el cliente elija dentro de un portafolio definido, con asesoría especializada. , indicó la ejecutiva. Modelos. La empresa maneja más de 20 marcas: las premium concentran la mayor rotación, mientras que las ultra premium y luxury se venden bajo special order, con productos configurados a medida por el cliente.

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