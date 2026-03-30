Óscar Ortigoza, director ejecutivo de Quatro Inmobiliaria, señaló que la empresa cerró el 2025 con ventas por S/ 66 millones tras colocar 185 unidades, cifra superior a la registrada en 2024, cuando alcanzó alrededor de S/ 40 millones. Este resultado estuvo impulsado por su retorno al segmento de Lima Top y por el lanzamiento de un nuevo proyecto en Lima Moderna.

“El proyecto en Surquillo se lanzó a finales del primer trimestre del año pasado. La velocidad de venta llegó a cinco unidades por mes, por encima de las entre tres y 3.5 proyectadas. Además, registra un avance de ventas de 45% y su entrega está prevista para febrero de 2027”, señaló a Diario Gestión.

En Lima Top, en el cual se mantuvo alejada durante un par de años, Quatro lanzó un proyecto en Surco a inicios del cuarto trimestre, en el cual prevé iniciar obras en los próximos meses. “Con este proyecto, el ticket promedio pasó de S/ 380,000 a más de S/ 700,000, lo que elevó el ticket del portafolio en 15%”, señaló.

La inversión total de ambos proyectos bordea los S/ 20 millones. El desarrollo en Surquillo demandó S/ 11 millones, mientras que el de Surco requirió una inversión de S/ 8.5 millones.

A la fecha, la inmobiliaria tiene cinco proyectos activos. “En Lima Moderna, nuestros proyectos están dirigidos principalmente a primera vivienda, que representa cerca del 70% de la demanda; el resto corresponde a compradores por inversión. Los cuatro proyectos que tenemos en esa zona son Viviendas de Interés Social (VIS)”, afirmó.

Óscar Ortigoza, director ejecutivo de Quatro Inmobiliaria.

Quatro Inmobiliaria alista ingreso a Jesús María y retorno a Miraflores

Con ese avance, alista nuevos movimientos en su presencia dentro de Lima. Para este 2026 proyecta ingresar por primera vez a Jesús María y retomar operaciones en Miraflores, donde desarrolló proyectos en el pasado.

“Estaríamos ingresando con primera vivienda tras la nueva normativa municipal sobre los proyectos VIS. En el distrito de Lima Moderna, en cambio, apuntamos a VIS y ya estamos negociando un terreno (...) Son dos lanzamientos que se darían entre junio y septiembre de este año, con inicio de obras en 2027”, adelantó el ejecutivo.

Ambos proyectos implican una inversión estimada de S/ 20 millones, y el de Jesús María se evalúa como un desarrollo mixto, que combinaría un local comercial con viviendas en los pisos superiores. No obstante, este proceso de compra no está exento de dificultades, ya que —según el ejecutivo— la disponibilidad de terrenos en el mercado es cada vez más limitada.

“Está difícil encontrar buenos terrenos a precios que hagan viable el retorno de la inversión, ya que los disponibles en el mercado se ofrecen a valores muy altos; es uno de los principales retos para los desarrolladores este año”, sostuvo.

Pese a ello, la empresa evalúa lanzar un tercer proyecto hacia finales de año, aunque aún analiza posibles ubicaciones y la estructura de capital para invertir. “Si avanzamos con un tercer proyecto, probablemente se requerirían entre S/ 8 millones y S/ 10 millones adicionales de inversión”, comentó.

En Lima Top, en el cual se mantuvo alejada durante un par de años, Quatro lanzó un proyecto en Surco a inicios del cuarto trimestre, en el cual prevé iniciar obras en los próximos meses.

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Quatro explora periferia de Lima y proyecta 10 proyectos al 2030

Ante la posibilidad de expandirse hacia otras zonas de Lima, como la periferia, el ejecutivo señaló que la empresa no descarta esa alternativa, aunque no está prevista en el corto plazo.

“Podríamos explorar nuevos segmentos o ubicaciones dentro de Lima, aunque eso sería más hacia 2027. De igual forma, proyectos fuera de la capital aún están en evaluación y, de concretarse, se realizarían en asociación con un socio local”, adelantó.

La estrategia de la inmobiliaria también contempla revisar otras líneas de negocio. Si bien su actividad principal ha sido la vivienda, Quatro desarrolló oficinas en el pasado y actualmente analiza un eventual retorno a ese mercado para el próximo año. “Estamos evaluando incursionar en el negocio de oficinas y no lo descartamos; el reto será encontrar un diferenciador frente a la oferta actual del mercado”, aseveró.

Con estos proyectos en cartera, la empresa proyecta cerrar el 2026 con un crecimiento de 15%, lo que implicaría alcanzar ventas totales por S/ 75 millones. En un horizonte de mediano plazo, la meta es expandir su portafolio. “Para 2030, nuestro objetivo es duplicar el tamaño del negocio y alcanzar 10 proyectos activos”, estimó.