En 2025, Quatro lanzó el proyecto Bio 430 en Surco, que significó su regreso a Lima Top. (Foto: Quatro Inmobiliaria)
En 2025, Quatro lanzó el proyecto Bio 430 en Surco, que significó su regreso a Lima Top. (Foto: Quatro Inmobiliaria)
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Edgar Velito
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Quatro Inmobiliaria ajusta su portafolio de proyectos en Lima con desarrollos en distintos distritos y prepara nuevos lanzamientos para los próximos años. La empresa evalúa adquisiciones de terrenos, explora nuevas ubicaciones dentro de la capital y revisa oportunidades en otros segmentos del negocio inmobiliario, en un contexto marcado por limitaciones en la oferta de suelo para proyectos residenciales.

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