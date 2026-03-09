Mendiburu 845 es un edificio de uso mixto en Miraflores, con 16 departamentos, 19 oficinas y 3 locales comerciales, entregado en 2022. (Foto: Illusione)
Edgar Velito
mailEdgar Velito

La firma de desarrollo inmobiliario Illusione, especializada en el segmento de viviendas boutique, terminó el último año con un aumento en ventas y mayores ingresos, apoyado en un ticket promedio más alto y una estrategia de portafolio activo en Lima Top. De cara al 2026, la firma alista nuevos lanzamientos, inversión en terrenos y crecimiento en facturación, mientras mantiene su foco en Miraflores y San Isidro, en línea con su estrategia de escala y alianzas en arquitectura y financiamiento.

