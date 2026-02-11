Jaime Paredes, gerente general de Urbana Perú, señaló que la inmobiliaria cerró el 2025 con un crecimiento de 22% en ventas — en línea con el mercado que alcanzó un avance de 19%—, que se vio reflejado en la colocación de 366 unidades y una facturación aproximada de S/ 167 millones.

“Ingresamos por primera vez a Breña y San Luis, y cerramos con éxito la construcción de nuestros dos primeros desarrollos VIS en Lima Top, ubicados en San Borja y Miraflores. Fue un reto cumplir con la exigencia de destinar el 50% del área techada a primera vivienda, pero lograrlo conforme a la ley fue un hito importante”, resaltó a Gestión.

Jaime Paredes, gerente general de Urbana Perú.

Urbana Perú presenta dos nuevos proyectos y prepara cinco más por S/ 57 millones

Actualmente, la inmobiliaria Urbana Perú gestiona 12 proyectos activos: cuatro en entrega inmediata, tres en etapa de construcción y cinco en preventa.

“En este primer trimestre tuvimos el lanzamiento de dos proyectos con una inversión de S/ 20 millones. Uno está ubicado en San Luis, donde adquirimos el terreno el año pasado, y el otro en Surquillo, donde ya hemos colocado cerca del 20% de las 116 unidades disponibles. Ambos deberían iniciar obras en 2027”, indicó el ejecutivo.

Explicó que dichos proyectos son de uso mixto, con placas comerciales en la planta baja, y están dirigidos a familias jóvenes, personas que buscan independizarse o público interesado en invertir y vivir cerca de zonas empresariales.

Los otros tres desarrollos en etapa de preventa iniciarán obras durante el 2026. Estos se ubican en Lima Moderna (Magdalena y Pueblo Libre) y en Lima Centro (Breña).

Para seguir expandiéndose, la empresa tiene preparada una cartera de cinco nuevos proyectos, con una inversión estimada de S/ 57 millones y expectativas de ventas cercanas a los S/ 300 millones.

“Este año estamos enfocados en cinco distritos: Surquillo, Magdalena, Lince, Pueblo Libre y Jesús María. Actualmente, tenemos negociaciones activas en tres de ellos. De los cinco proyectos (terrenos) que planeamos adquirir en 2026, estimamos concretar uno en el tercer trimestre. En cuanto al avance de las negociaciones, ya tenemos dos bastante avanzadas, que deberían materializarse en el primer y segundo trimestre, respectivamente”, adelantó.

Urbana Perú tiene presencia en Lima Top, Lima Moderna y Lima Centro.

LEA TAMBIÉN: Conforta Inmobiliaria ingresa a Miami y alista proyectos de mayor escala en Lima Moderna

Urbana Perú concentra su apuesta en Lima Moderna

Consultado sobre el interés en ingresar a Lima Sur —zona emergente que en 2025 registró un crecimiento de 48 % en ventas—, Paredes indicó que el principal desafío sigue siendo la provisión de servicios. Por ese motivo, mantendrá su enfoque en Lima Moderna y Lima Centro, mientras que en Lima Top evalúan regresar con proyectos más accesibles si se flexibiliza el marco regulatorio sobre el tamaño mínimo de los departamentos.

“En regiones podríamos ir a ciudades principales y hay productos atractivos como los lotes para un público que busca accesibilidad, pero por ahora estamos concentrados en Lima y no vemos la necesidad de movernos a provincia”, comentó.

Si bien el core de negocio de Urbana en Perú ha sido la vivienda desde su ingreso en 2006, el ejecutivo no descartó apostar por otro tipo de desarrollo.

“Hemos estado explorando iniciativas desde la casa matriz en Colombia, donde venimos conversando sobre el modelo multifamily y el desarrollo de almacenes, dos líneas que siguen profundizándose y evaluándose. Aún no se han consolidado, pero ya se están implementando en Colombia, y podrían trasladarse al Perú si surgen las oportunidades”, explicó.

Para este 2026, la expectativa de la inmobiliaria es mantener el ritmo de crecimiento. “Buscamos crecer alrededor de un 20%, alcanzando una colocación de 390 unidades y generar ingresos por S/ 189 millones”, apuntó.

DATOS CLAVES:

Foco en Lima. Urbana Perú tiene presencia en Lima Top (Miraflores, San Isidro y San Borja), Lima Moderna (San Miguel, Pueblo Libre, Magdalena, Surquillo, San Luis y Breña) y Lima Centro (La Victoría y Cercado de Lima).

Urbana Perú tiene presencia en Lima Top (Miraflores, San Isidro y San Borja), Lima Moderna (San Miguel, Pueblo Libre, Magdalena, Surquillo, San Luis y Breña) y Lima Centro (La Victoría y Cercado de Lima). Operación. Urbana Perú es una filial de la constructora Colpatria, perteneciente al grupo colombiano del mismo nombre, que mantiene inversiones en el país a través de La Mercantil Colpatria, su brazo financiero encargado de gestionar activos dentro y fuera de Colombia. En el Perú, el grupo posee el 33% de las acciones de IIRSA Centro y también participa como accionista en Termochilca.