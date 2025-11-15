Sus nuevos desarrollos tendrán alrededor de 20 pisos y 100 unidades en promedio incorporarán zócalos comerciales que complementan la propuesta residencial. (Foto: Madrid Inmobiliaria)
Sus nuevos desarrollos tendrán alrededor de 20 pisos y 100 unidades en promedio incorporarán zócalos comerciales que complementan la propuesta residencial. (Foto: Madrid Inmobiliaria)
En medio del repunte de ventas que viene mostrando el mercado limeño de vivienda en 2025, Madrid Inmobiliaria acelera su presencia con una cartera activa de nueve proyectos distribuidos en los distritos con mayor dinamismo en la capital. La compañía, con 21 años de operación, ha definido una hoja de ruta que apunta a sostener lanzamientos constantes en dos zonas clave de la capital, fortaleciendo así su posicionamiento en Lima Moderna y Lima Top.

