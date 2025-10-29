¿Por qué es difícil acceder a una capacitación sobre economía circular? (Foto: Pexles)
¿Por qué es difícil acceder a una capacitación sobre economía circular? (Foto: Pexles)
Camila Vera
mailCamila Vera

A nivel mundial, la economía circular lidera un cambio en el paradigma: de desechar un producto a extender su uso el mayor tiempo posible. En Perú, este modelo de prácticas sostenibles aún se disputa un espacio entre las estrategias del empresariado. ¿Por qué ha alcanzado un protagonismo medio?

