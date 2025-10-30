La oferta promedio de unidades disponibles creció 16%, alcanzando 48,671 frente a las 41,951 registradas el año anterior, impulsada por nuevos proyectos y un entorno macroeconómico estable. (Foto referencial: Andina)
El mercado inmobiliario de Lima mantuvo un ritmo sólido de crecimiento durante los primeros nueve meses de 2025, consolidando la tendencia positiva observada en los últimos ejercicios. Según el informe más reciente de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), las ventas alcanzaron 18,852 unidades, lo que representa un incremento del 22% frente al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 15,477 unidades colocadas. La absorción promedio del mercado llegó a 4.3% al cierre del tercer trimestre, uno de los niveles más altos de los últimos años, reflejando una demanda sostenida y un entorno de mayor madurez en la toma de decisiones de compra. El informe detalla los principales factores que explican el momento mercado inmobiliario limeño

