Crédito hipotecario creció 6.4% anual en el Perú en agosto del 2025, según BCRP. (Foto: Andina)
Los aumentaron en un 6.4% interanual en agosto de 2025, siendo este el mayor porcentaje desde marzo de 2023 y superior al 6.1% registrado en julio, informó el (BCRP).

Según , este crecimiento fue impulsado principalmente por el incremento de los , que subieron 7.5% interanual en agosto, frente al 7.2% del mes anterior.

Asimismo, en términos mensuales, aumentó 0.7% respecto al mes anterior, debido sobre todo al crecimiento de 0.8% en los préstamos otorgados en soles.

indica que sigue siendo más común elegir financiamiento en soles para comprar viviendas.

“En agosto solo el 6.5% de los préstamos en esta categoría fueron otorgados en dólares, mientras que el resto se concedió en soles”, puntualizó la entidad.

