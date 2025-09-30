Los créditos otorgados para la compra de viviendas aumentaron en un 6.4% interanual en agosto de 2025, siendo este el mayor porcentaje desde marzo de 2023 y superior al 6.1% registrado en julio, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Según la entidad, este crecimiento fue impulsado principalmente por el incremento de los préstamos hipotecarios en moneda nacional, que subieron 7.5% interanual en agosto, frente al 7.2% del mes anterior.

Asimismo, en términos mensuales, el crédito hipotecario aumentó 0.7% respecto al mes anterior, debido sobre todo al crecimiento de 0.8% en los préstamos otorgados en soles.

El BCRP indica que sigue siendo más común elegir financiamiento en soles para comprar viviendas.

“En agosto solo el 6.5% de los préstamos en esta categoría fueron otorgados en dólares, mientras que el resto se concedió en soles”, puntualizó la entidad.