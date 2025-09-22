En el 2023 el Tribunal Constitucional emitió una sentencia, la cual declaró fundada una demanda de la MML y ratificó que la zonificación, el planeamiento urbano y la determinación de la altura máxima de las edificaciones son competencias municipales exclusivas.
En el 2023 el Tribunal Constitucional emitió una sentencia, la cual declaró fundada una demanda de la MML y ratificó que la zonificación, el planeamiento urbano y la determinación de la altura máxima de las edificaciones son competencias municipales exclusivas.
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

Continúa la disputa entre la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y el Ministerio de Vivienda, respecto a la regulación de las Viviendas de Interés Social (VIS). El foco ahora está centrado en definir qué entidad está facultada para establecer las áreas mínimas de la VIS.

TE PUEDE INTERESAR

Freno a viviendas sociales en San Isidro y Miraflores: qué pasará con quienes ya compraron
San Isidro: juntan firmas para declarar inconstitucional proyectos de viviendas sociales
MVCS prevé construir 46,800 viviendas sociales en el 2025 a través de bonos del Estado
Gobierno anuncia medidas para reconstrucción de viviendas dañadas en Trujillo tras explosión
Viviendas en Lima, Santiago y CDMX bajo la lupa: ¿cómo es la oferta y dónde se paga menos?
¿Viviendas “exclusivas” para alquiler?: este es el plan del Perú para que crezca este mercado

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.