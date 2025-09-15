(15 de setiembre del 2025) En setiembre, el tipo de cambio en Perú se encontraría en uno de sus niveles más bajos en décadas, alcanzando los S/ 3.50, como en 1999. La apreciación del sol se debe a una serie de factores coyunturales y estructurales: términos de intercambio favorables, un persistente superávit comercial, sólidos fundamentos macroeconómicos internos y una expectativa que va en aumento sobre recortes de tasas en Estados Unidos. No obstante, es necesario proceder con precaución si se desea proyectar el mantenimiento de esta tendencia, pues las condiciones actuales que favorecen la estabilidad cambiaria podrían no mantenerse en el corto plazo, y el ambiente externo está experimentando tensiones crecientes.

¿Qué pasa dentro de la Fed y cómo influye en el sol?

La Fed se enfrenta a una situación complicada, el comité de política monetaria no está completamente de acuerdo, una parte del mercado espera recortes en las tasas antes de fin de año. Existen discrepancias internas sobre la necesidad y la velocidad de tales reducciones. Estas tensiones se han hecho evidentes en las semanas más recientes: mientras que unos funcionarios moderan su tono frente a la resiliencia de algunos indicadores, otros sostienen que el estancamiento de la inflación y el deterioro del mercado laboral exigen una pronta actuación. La ausencia de una dirección clara ha provocado episodios de volatilidad en los mercados, que han tenido respuestas mixtas en activos riesgosos, sobre todo en monedas de economías emergentes.

Existen discrepancias internas sobre la necesidad y la velocidad de tales reducciones. (Foto: Andrew Harrer/Bloomberg)

¿Qué riesgos globales amenazan la estabilidad cambiaria?

A esto se le agrega un contexto global con peligros latentes. La probabilidad de una recesión en Estados Unidos se ha incrementado, lo que hace que los activos refugio, incluido el dólar, sean más demandados. Simultáneamente, las tensiones en el comercio se han agudizado, lo que ha impactado las expectativas de crecimiento a nivel global y ha generado ruido en los flujos de capital hacia América Latina, en donde destaca la resistencia del sol peruano; sin embargo, si el panorama global empeora, es improbable que siga una tendencia unidireccional.

Fundamentos internos: ¿qué sostiene al sol?

Los fundamentos continúan ofreciendo soporte desde el lado interno, por ejemplo la inflación está por debajo del 2.2%, en el rango meta del BCRP; y gracias a las cotizaciones sin precedentes del oro, la plata y el cobre, los términos de intercambio han llegado a cifras históricas. Esto ha permitido que la balanza comercial tenga un superávit cercano a los US$ 27,000 millones y que por cuarto año consecutivo se registre un superávit en cuenta corriente. La demanda interna está mostrando señales de una lenta recuperación y las perspectivas de las empresas han mejorado. No obstante, estas condiciones dependen parcialmente de elementos externos, como la demanda mundial y el costo de los metales, que pueden cambiar rápidamente.

Tres escenarios para octubre

Con este panorama, se actualizan los escenarios para octubre:

Escenario 1: estabilidad con un sesgo apreciativo de carácter moderado. Se entiende que las tensiones internas de la Fed se equilibran sin cambios bruscos, los datos económicos facilitan un comienzo de recortes moderados y los precios de exportación para Perú permanecen estables. En este contexto, el sol se desplaza dentro de una franja angosta, sin la participación activa del BCRP. Rango aproximado: S/ 3.46–3.52.

Escenario 2: la Fed responde de manera conservadora y hay aversión al riesgo a nivel global. La demanda de dólares como refugio se fortalece cuando el mercado responde a señales más contundentes de la Fed o cuando la posibilidad de una recesión en EE. UU. aumenta. Simultáneamente, una modificación en los precios de los metales o en las corrientes internas de las empresas podría provocar presión sobre el sol. Este panorama no supone una crisis, pero sí un cese en la tendencia de apreciación. Rango aproximado: S/ 3.52 a 3.60.

Escenario 3: convergencia global hacia tasas más reducidas y persistencia del superávit exterior. Los mercados revalúan activos emergentes con más apetito por el riesgo, el dólar se debilita a escala mundial y la Fed confirma un ciclo de recortes basados en los datos. El sol aprovecha ese ambiente con intensidad, y el tipo de cambio podría atravesar el mínimo más reciente. Rango aproximado: S/. 3.41-3.46.

Aunque el sol parte de una posición favorable, el margen para nuevas apreciaciones es cada vez más limitado. Su permanencia en estos niveles dependerá de que el entorno externo no se deteriore, la Fed mantenga claridad en su mensaje y los precios de exportación no caigan con fuerza. En este contexto, el mercado tenderá a sostener los niveles actuales más que a profundizar la baja.