El ecosistema fintech ha experimentado un crecimiento exponencial en todo el mundo, especialmente en América Latina con logros destacables en inclusión financiera, innovación, competencia y mejoras de la experiencia usuario. Asimismo, muchas veces ellas mismas, sin estar obligadas, se sujetan a estándares de prevención de lavado de activos para que sus stakeholders puedan confiar en ellas. Sin embargo, el boom ha venido acompañado de riesgos importantes que no podemos ignorar. La investigación brasileña reveló que el dinero ilícito en realidad no respondía a las actividades propias de las fintech, sino que era capital ilícito canalizado a través de ellas.

¿Por qué lograron aprovecharse de las fintech? La respuesta es clara: a diferencia de la banca tradicional, este sector aún no tiene suficientes regulaciones en prevención de lavado de activos y similares. Si bien la regulación suele demorar e ir detrás de la innovación, la industria no debería esperar a que las autoridades impongan las reglas para recién actuar. Lo sucedido en Brasil muestra que la innovación y el crecimiento no pueden ir desligados de los debidos controles de las autoridades, ni del rol que pueden cumplir los principales actores de la industria para prevenir fenómenos similares en nuestros países, que están acechados hoy más que antes por actividades delictivas.

¿Qué se puede hacer? Hay varios roles. Primero, de las autoridades para regular (sin matar la innovación) y para detectar fuentes posibles de filtración delictiva en las fintech; segundo, de los gremios privados, para generar mecanismos de autorregulación, basadas en estándares internacionales, buenas prácticas y promoviendo activamente su adopción. Y tercero, de las propias empresas, elevando su cultura de cumplimiento, actuando con ética y responsabilidad y adoptando políticas que puedan resguardarlas de las actividades ilícitas. Todo esto hoy es un imperativo muy necesario. Se requiere una acción coordinada pública-privada para adoptar medidas proactivas en integridad, transparencia, gobierno corporativo y gestión de riesgos que ayuden a reducir el riesgo de ser utilizadas para fines criminales. Esto puede ser un escudo contra el crimen, pero también una ventaja competitiva global.

Brasil, aun siendo un país con mucho desarrollo fintech, no pudo evitar que éstas fueran penetradas por organizaciones delictivas. No esperemos un caso similar en Perú. Es fundamental que la industria se anticipe, actúe con responsabilidad y apueste por ayudar a separar la paja del trigo. Hay algunas verticales que ya lo hacen. Es la única manera de consolidar un ecosistema seguro, confiable y sostenible.