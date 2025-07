Valeria Paredes, CEO de Kiwi Pay, detalló que la propuesta de valor esta healthtech es clara: una plataforma 100% digital que permite firmar un contrato en menos de cinco minutos desde la clínica, sin necesidad de contar con una cuenta bancaria, que amplía el acceso a tratamientos, en un país donde aún existe una gran brecha tanto en salud como en inclusión financiera.

“¿Qué pasa cuando alguien tiene una emergencia médica y no puede acceder a un préstamo formal? Muchas veces recurren a préstamos informales, familiares o dejan de atenderse. Nosotros buscamos cambiar eso”, agregó.

Con apenas tres meses de operación, Kiwi Pay ha otorgado 120 créditos por un total de S/ 1.2 millones y ya desembolsa alrededor de 100 créditos mensuales . Su red actual incluye 120 clínicas afiliadas y mantiene un backlog de 286 clínicas interesadas en sumarse.

El crecimiento de la startup responde tanto a la demanda insatisfecha de los pacientes como al interés del sector médico. Aunque el 85% de la población cuenta con algún tipo de seguro de salud, el 60% está afiliado al sistema público, que no siempre cubre todos los procedimientos o especialidades. Incluso en el sistema privado, las EPS presentan coberturas limitadas en áreas como odontología, cirugía bariátrica o tratamientos estéticos, donde se concentra buena parte de la demanda.

“Siete de cada diez peruanos no pueden atenderse ante una emergencia médica, a pesar de estar asegurados. Por eso buscamos ser una solución real, flexible y accesible para miles de personas”, subrayó.

Si bien las especialidades con baja o nula cobertura concentran buena parte de la demanda, Kiwi Pay no se limita solo a ellas ya que su modelo abarca una amplia variedad de tratamientos, incluyendo especialidades como oftalmología, ginecología, fertilidad y emergencias médicas. El foco, remarcó Paredes, no está solo en lo que no cubren los seguros, sino también en procedimientos que, aunque parcialmente asegurados, tienen altos copagos que muchos pacientes no pueden asumir.

“Por ejemplo, una paciente con apendicitis llegó a una clínica privada con seguro público, pero no le cubría la atención allí. Nosotros financiamos la operación, y ella lo está pagando en cuotas. Cubrimos emergencias más allá de si tienen o no cobertura total, porque muchas veces el problema es el monto que el paciente debe asumir”, explicó.

En ese sentido, enfatizó que la evaluación de crédito se adapta al perfil individual del paciente, con una línea de financiamiento calculada para no sobre endeudar.

Actualmente, las líneas de crédito que desembolsa Kiwi Pay van desde S/ 1,500 hasta S/ 25,900, y están disponibles para pacientes con DNI o carné de extranjería. “Principalmente va a dirigido a pacientes del NSE B y C, que son los principales usuarios de nuestra propuesta”, añadió.

Los planes de Kiwi Pay: mira a México

El objetivo de Kiwi Pay es cerrar el año con al menos 286 clínicas afiliadas . Según su CEO, esa meta está en camino de cumplirse ante la alta demanda de alianzas.

Entre las clínicas con las que ya trabajan figuran Oftalmosalud (oftalmología), Cliniesthetic (estética) y, recientemente, la clínica Ricardo Palma y la Red Auna, que comenzó operaciones con Kiwi Pay este mes.

El modelo operativo de la startup del Grupo Alese está diseñado para integrarse directamente en la experiencia del paciente. “Las clínicas ofrecen la opción de financiamiento al momento de presentar el tratamiento. Si el paciente acepta, se hace la evaluación en tiempo real y se firma el contrato digital en la misma clínica”, argumentó.

Para sostener el crecimiento alcanzado, se tiene previsto incorporar nuevos productos financieros, tanto para pacientes como para clínicas. Así, entre las novedades figura un modelo de leasing para equipos médicos, que se lanzará en agosto de este año, y que busca fortalecer la infraestructura tecnológica y operativa de los centros de salud aliados. También están por lanzar un nuevo producto a pacientes, relacionado al financiamiento con meses sin intereses, inicialmente para tratamientos dentales.

En paralelo, Kiwi Pay se prepara para su primera ronda de levantamiento de capital , aunque aún no tiene una fecha definida. “Actualmente contamos con US$ 10 millones en fondeo, de los cuales el 80% proviene del Grupo Alese y el 20% de HFD, firma estadounidense especializada en financiamiento de salud. Ese capital nos permite operar en Perú con holgura, pero de cara a la expansión internacional, sí o sí debemos levantar más capital antes de julio de 2026”, sostuvo.

En ese sentido, precisó que la empresa ya proyecta su expansión regional. “ Nuestro primer destino internacional será México, donde planeamos iniciar operaciones en marzo de 2026 . A corto plazo, buscamos superar los 500 créditos mensuales hacia fin de este año”, adelantó.

Por ahora, están en proceso de constituir la empresa en territorio mexicano y sentando las bases para construir una red de clínicas similar a la peruana. “Logramos nuestras primeras 120 afiliaciones en un solo trimestre. Esa experiencia nos da confianza de que podemos replicarlo en México”, concluyó.