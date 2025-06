Yape, que hace un tiempo realiza alianzas con distintas empresas para ampliar su oferta, firmó hace poco una sociedad con Pacífico Salud a fin de brindar atención médica a través de un seguro digital para recibir teleconsultas con doctores de la red Sanna.

José Enrique Deza, subgerente de Productos Masivos de Pacífico Salud, comenta a Gestión que Seguro Salud Yape apunta a los 17 millones de usuarios de la billetera digital del BCP, y para este primer año, esperan captar 30,000 asegurados.

El producto que tiene un costo de S/ 9.90 se dirige a las personas de 18 a 65 años, con la posibilidad de permanencia hasta los 70.

“Nos enfocamos en las personas que no tengan seguro o que no puedan acceder a uno; del sector popular, si lo quieres así, apuntamos a los (sectores socioeconómicos) C, D y E. Es una propuesta accesible que solo permite la suscripción con DNI y carné de extranjería , (...) se adapta a la vida diaria de nuestros usuarios que muchas veces no tienen tiempo o recursos para acudir a una consulta médica presencial” , refirió Deza.

Son 17 millones de yaperos en el Perú. Alianza entre Pacífico Salud y billetera digital del BCP busca democratizar el acceso a la salud. Composición: Freepik / Yape

Seguro Salud Yape: descansos médicos e indemnización por hospitalización

Con este seguro de salud digital, los yaperos podrán realizar consultas médicas virtuales de manera ilimitada para las especialidades de medicina general y pediatría, tanto para si mismo como para tres familiares más. Según los criterios de Yape y Pacífico Salud, se les entregará a los pacientes receta médica y, de ser necesario, descansos médicos.

Cabe resaltar que la teleconsulta se realizará desde la misma app Yape, donde se generará un enlace para la videollamada.

Además, Deza señaló que los clientes de Seguro Salud Yape recibirán una indemnización de S/ 500 en caso de hospitalización, así como orientación médica telefónica las 24 horas.

Si bien la cifra es magra comparada con los costos promedios para atenderse en clínicas privadas —donde las tarifas pueden llegar hasta más de S/ 2,500 por día de hospitalización— desde Pacífico precisan que el abono se realizará aun cuando el paciente esté en un centro de salud nacional.