¿Qué motivó el ingreso de Flix al Perú?

Hemos analizado el tamaño del mercado peruano y, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en 2024 se movilizaron cerca de 100 millones de pasajeros, 20 millones más que en 2023 y superando los niveles prepandemia. Entramos al Perú con el objetivo de contribuir al crecimiento de la industria.

¿Cuándo comenzarán operaciones en el país?

Lo más probables es que arranquemos operaciones en el cuarto trimestre del 2025. Aún estamos avanzando con la contratación del equipo local y conociendo a nuestros potenciales socios operadores.

¿Con cuántos socios han cerrado alianzas a la fecha?

Es un proceso que tiene sus etapas y, por eso, no podemos dar un número, eso lo comunicaremos más adelante. No obstante, podríamos iniciar operaciones con un solo socio, no hay restricción.

Pero, para ser sostenibles, ¿qué flota deberían tener en el país?

Por ejemplo, en Chile comenzamos con tres o cuatro rutas, y podríamos seguir una estrategia similar en Perú. A poco más de un año y medio de operación en Chile, ya contamos con casi 100 buses dedicados exclusivamente a Flix. Estos vehículos están pintados de verde y llevan el branding de la marca.

Entonces, ¿con cuántas rutas comenzarían en el mercado peruano?

Lo ideal es partir con un par de ciudades conectando desde Lima y, luego, crecer hacia el resto de las regiones.

¿Cuánto proyectan invertir en su operación en Perú?

Tenemos la decisión de invertir a largo plazo en Perú, lo que implica una importante inyección de recursos en marketing y en puntos de venta físicos. En todos los países donde ingresa Flix, apostamos por una inversión sostenida para alcanzar una posición de liderazgo.

De los 100 millones de pasajeros que se movieron en 2024 en Perú, ¿cuánto proyectan capturar?

Dependiendo de cuánto avancemos. Aquí tenemos una industria bastante fragmentada, pero también hay espacio para que entren nuevas empresas de transporte. Nosotros venimos a acompañar el crecimiento de la industria en los próximos años, y queremos tenemos una cuota importante de mercado, buscando el liderazgo con el tiempo.

“Tendremos venta física de pasajes”

En Perú ya existen plataformas como RedBus para la venta de pasajes...

Actualmente estamos hablando con todos los sectores de la industria del transporte, incluyendo aquellas que operan canales de venta digital. Sabemos que aquí (Perú) hay una fuerte venta de pasajes por el canal físico, así que nosotros tendremos presencia física para no depender solo de nuestra plataforma digital.

¿Cuánto representa la venta física de pasajes para Flix?

En mercados como Chile y México, donde hemos comenzando a operar hace poco, más de la mitad de la venta se hace por el canal físico. Lo bueno de Perú es que, en los últimos años, hay un buen avance de la digitalización debido a las billeteras digitales.

Yape también vende pasajes interprovincial, ¿será su competencia?

También estamos hablando con potenciales canales digitales, con todos los stakeholders de la industria. Flix tiene su propio canal de venta y su propia App, pero tenemos la posibilidad de integrarnos con cualquier otro canal digital, sea nacional o internacional.

De acuerdo a datos de la empresa alemana, Flix opera en 44 países, tiene más de 10.00 buses en la calle alrededor del globo y cuenta con más de 300.00 conexiones diarias.

Los retos de Flix en el mercado peruano

Aún no han comenzado a operar en Perú y diferentes gremios de transportistas han advertido que el modelo que trae Flix es depredador. ¿Cuál es el modelo?

Es un modelo donde todos ganan: el mercado, porque traemos una empresa con solidez y respaldo en 44 países; y también los operadores, porque somos una empresa que trae desarrollo tecnológico: mueve la demanda, facilita la gestión de viajes y reservas, entre otros.

¿Cómo se dividen los ingresos?

La mayor parte de los ingresos (por la venta de pasajes) la recibe el socio operador. Nosotros le garantizamos un ingreso mínimo por kilómetro, incluso en temporada baja. Entonces, los operadores pueden estar tranquilos porque igual cubrirán parte de sus costos operativos. Esto significa una ventaja enorme para cualquier empresa que quiera crecer. Si una empresa de transporte está focalizada en una región y quiere expandirse, con Flix ya no invierte en tecnología, terminales o atención al cliente.

¿Cuál es el perfil de socio que buscan en el país?

Tenemos el ánimo de venir a complementar las cosas buenas que ya hacen los miembros de la industria. El perfil del socio son empresas que pueden ser medianas o grandes, pero que tengan apetito de crecimiento. Es decir, pueden ya estar en el transporte interprovincial o no, quizá solo tienen transporte de personal o chárter de turismo, pero tienen interés en expandirse. O, si están focalizadas en una región, y quieren llegar a otras zonas. La idea es que estén preparadas para crecer.

¿Qué impacto esperan conseguir en los precios de los pasajes?

Una de las ventajas que ha conseguido Flix en estos años, en el mundo, es el fuerte desarrollo en la gestión dinámica de precios. Nosotros, viendo el comportamiento de la demanda, podemos lanzar precios competitivos con anticipación, eso nos permite incentivar nuevos segmentos de consumidores para que puedan conseguir precios asequibles.

Volviendo al caso de su operación en Chile, ¿qué dinamismo de precios han logrado?

En Chile, estamos logrando -desde que arrancamos- precios de entrada bastante mas bajos, por debajo del 20% de lo que tenía la industria antes. No significa que el precio promedio de la industria se vea afectado, pero le permite a las personas (pasajeros) que no podían comprar, a nuevas opciones y oportunidades.

¿Cómo afrontarán el desafío de la informalidad y la alta competencia con las aerolíneas low cost?

El tamaño del mercado ya es grande, pero creemos que hay espacio en el medio para una empresa con una oferta donde el cliente sepa exactamente lo que está obteniendo por lo que compra, con precios asequibles y tecnología involucrada. Al final, es el pasajero el que tendrá más posibilidades de elegir entre la opción que mas le convenga.

Nosotros vamos a ofrecer beneficios al pasajero. Hoy, en la industria, es una práctica común elegir el asiento y que haya una cantidad máxima de equipaje que puedes trasladar, si se pasa, se cobra un adicional. Esas opciones las daremos y abriremos oportunidad para que puedan incluir modelos adicionales.

Ante un accidente con uno de los buses asociados a Flix, ¿Quién responde?

Flix. Nosotros tendremos la atención al cliente, e internamente hablaremos con la empresa asociada.

¿Son contratos de exclusividad con las empresas de transporte que se asocien a Flix?

Si, pero no quitamos competencia al mercado. La misma empresa asociada puede tener operaciones, con otros vehículos, en los mismos mercados u otros. Creemos que nuestro modelo aumenta la competitividad.

¿Van a conectar Lima con otros países?

Nos encantaría, pero no es algo que esté en el plan de corto plazo. Cuando tengamos una red mas importante, nos encantaría.