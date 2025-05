“He visto que en Perú se dice que hemos comprado Telefónica del Perú a US$800,000, pero se olvidan que hemos aportado una capitalización inicial de US$ 68 millones”.

José Luis Manzano fundó Integra Capital en 1995. Antes, fue ministro en Argentina. Médico de profesión. (Fotocomposición: Canva e imágenes de Gestión)

-¿Por qué comprar una compañía que tiene acreencias por casi US$ 2.000 millones?

El mayor problema de Telefónica en Perú ha sido la dificultad de vinculación entre la compañía y la Sunat, por eso creemos que el procedimiento concursal ordinario generará el ámbito para poner en blanco y negro ese vínculo (las deudas). Lo que no esté firme, tendrá que pasar por el proceso de verificación en el marco del proceso concursal ante el Indecopi. ¿Y por qué he comprado la empresa? Porque creemos que es líder en su categoría y porque tiene mucho potencial.

-¿Cuál es el plan para reestructurar una empresa que también ha perdido mercado?

El diagnóstico que tenemos, sobre la pérdida de mercado, es que se ha basado en que hay prácticas predatorias y mucha movilidad de clientes. Es un fenómeno general en la región y que ha afectado a Perú. El líder pierde espacio ante challengers que operan en base a paquetes y baja de precios, pero nosotros creemos que Telefónica sigue siendo una marca líder, con una base de clientes muy grande, y que la compañía tiene todas las capacidades para recuperarse, sino, no hubiéramos hecho la inversión.

-¿Por qué la considera viable?

Tiene una base de 13 millones de clientes y una cobertura grande. Cuando empezó a perder mercado, reaccionó, quizás, un poco tarde para desplegar una mayor infraestructura para mejorar el servicio, pero luego lo fue haciendo: ha puesto más de 1.000 torres de telecomunicaciones y quedan entre 400 y 500 más por instalar. Con el despliegue del 5G, la compañía va a crecer porque haremos esa inversión.

-¿Cuándo proyecta que la empresa vuelva a ser saludable financieramente?

Eso será muy pronto. Ya hemos hecho un primer aporte de capital por casi US$ 68 millones para sanear el balance que estaba en déficit patrimonial. En el primer trimestre del 2026, la compañía debería estar operando con superávit.

-¿Hay un plazo para salir del proceso concursal ordinario?

No, yo no intervengo en eso. El proceso concursal es un tema del directorio, de los abogados y acreedores. El mismo proceso tiene plazos de ley, de presentación de verificación de la deuda, de la construcción de la junta de Acreedores. Estar en condiciones de prever cuánto durará el proceso, dependerá de quiénes se presenten.

Lo que puedo decir es que hay voluntad para hacer una reestructuración amistosa que respete los intereses de todas las partes.

-¿Cómo se va a pagar esos US$ 2.000 millones en deudas que tiene Telefónica Perú?

Primero debemos determinar el monto exacto, hasta que no estén verificados nadie sabe lo que va a pasar. Saber el monto de las deudas financieras es sencillo porque son obligaciones contraídas con el mercado y, ahí, queremos ser cuidadosos de tratar bien a las AFP e inversores institucionales que son los que tienen que acompañar a la compañía. La compañía necesita, después, participar en el mercado de capitales, así que la propuesta que se presente tiene que ser lo mas amistosa posible.

En el caso de la Sunat, no debería haber problema con la deuda verificada y firme. Las deudas que han estado en discusiones en la época de Telefónica España, se verá en el proceso concursal que otorga la oportunidad para revisarlo uno a uno. Sobre los acreedores y proveedores, nunca ha sido la intención de Telefónica de afectar a la masa de proveedores, por lo tanto, se les está dando un tratamiento para que den continuidad al negocio; y los trabajadores no pueden ser la variable de ajuste. Los derechos de los trabajadores serán respetados.

-¿Los fondos que están destinando son de Integra Capital o están recurriendo a otro tipo de estructura financiera?

No, todo esto está fondeado entre aportes: nuestro aporte, el préstamo que estaba fondeado por Telefónica Hispam y el flujo de la compañía, porque estamos aplicando un plan de eficiencias muy alto y esas eficiencias están empezando a rendir desde el despliegue de las torres.

¿Exactamente en qué están aplicando eficiencias?

Eso lo sabe el manager en Perú.

¿Venderán activos para el pago de acreencias o capitalizar la empresa?

Es un tema para el directorio, pero la idea no es vender activos, al contrario, es adquirir ya el 5G.

¿De qué depende ese despliegue?

Todavía no se ha adjudicado el espectro, ni bien lo tengamos vamos a comenzar el despliegue.

La inversión que destinarán anualmente

¿Qué otros aspectos están incluyendo en la reestructuración de Telefónica?

Estamos trabajando en paralelos en dos líneas de acción. Primero, el proceso de reestructuración financiera y poner la obligación de la compañía en mecanismos de cancelación compatibles con el plan de negocios e ingresos. Y, segundo, una fuerte inversión de capital para fortalecer la red 4G y el despliegue del 5G, para el cual estamos constituyendo garantías.

¿Cuánto destinarán para el despliegue de 5G?

El monto inicial aproximado es de US$ 90 millones, pero dependerá de las condiciones de competencia, es probable que esa cifra aumente.

¿Y Pangeo?

No tiene nada que ver con nosotros, sigue siendo unidad de Telefónica España, pero nosotros seremos usuarios.

En total, ¿Cuánto estiman invertir en Telefónica Perú al cierre del 2025?

El plan prevé US$ 200 millones y eso incluye el despliegue del 5G, pero es una cifra que se puede ir corrigiendo. Hoy, cuando todavía no se sabe cuánto es la deuda verificada, se está contemplando que la inversión por año, entre Capex y Opex, sea alrededor de US$ 200 millones, pero hay que compatibilizarlo con el plan de servicio de deuda.

¿Es su primera incursión en Telecomunicaciones con Integra Tec?

No. Llevamos más de 25 años en la industria de la banda ancha, televisión por cable y hemos sido accionistas de Supercanal de Argentina, atendiendo a más de 2 millones de hogares. Conocemos la industria al detalle.

MANZANO Y SUS OTROS INTERESES EN PERÚ

¿Cuántas empresas tiene en Perú?

Son tres: la participación en Volcan, en el puerto de Chancay y en Telefónica del Perú.

Hasta el año pasado su interés en Perú parecía estar solo en minería.

Seguimos buscando oportunidades en minería, nuestra historia en minería ha sido fructífera, así que seguimos mirando. Pero también miramos energías limpias. Nuestro foco de interés está en las hidráulicas y solares.

¿Qué papel jugará Perú en los próximos planes de Integra Capital?

Es un mercado importante para nosotros. Primero, por la afinidad cultural, la misma lengua, lazos históricos. Segundo, porque hemos visto estas oportunidades vinculadas a empresas multinacionales muy grandes que o han perdido interés por el mercado local debido a su tamaño o por dificultades de desenvolverse en la cultura local, mientras que a nosotros nos encanta Perú.

Entonces, ¿sumarán una nueva adquisición este año?

No lo descarto, pero no veo una cosa avanzada. Vemos muchos proyectos, obviamente hay un deal flow porque el mercado ve que nos gusta Perú y que estamos haciendo inversiones.

Su pasión por los viñedos y los olivos, ¿ha considerado el sector agrario peruano?

Sé lo competitivo que son en arándano, quinua, pisco, pero no he visto algo, aunque tenemos experiencia. Acabamos de empezar un proyecto de soja en Paraguay, pero en Perú, no. En Argentina hacemos viticultura y, en Uruguay, aceite de oliva.

-¿Qué otros planes tiene para Integra Capital? ¿Comprarán Telefónica Chile?

No, no vamos a comprar Telefónica Chile, no estamos mirando Chile. Por otro lado, seguimos mirando cosas en Asia y en Norteamérica, pero siempre vinculado a que sean activos que creemos que podemos agregar valor. Tenemos algunos elementos que mueven nuestro despertéis para hacer una adquisición... que podamos agregarle valor o encontrarle nuevas líneas de negocio, que podamos mejorar su estructura de capital o, si está en deuda, reestructurar su deuda. Nosotros no hacemos inversiones financieras, sino de capital, con un plan de mejoramiento de la compañía.