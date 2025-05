A inicios de mayo, Gestión informó que el Poder Judicial admitió a trámite una demanda de amparo presentada por un grupo de bonistas —principalmente AFP y aseguradoras— que busca suspender la venta de Telefónica del Perú, realizada por su exmatriz, Telefónica Hispanoamérica, a la empresa argentina Integra Tec. Ante ello, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) solicitó información a la firma de telecomunicaciones sobre los posibles impactos de este proceso legal. ¿Qué respondió la empresa?

En un hecho de importancia, la empresa señaló que, hasta la fecha, ni Integra Tec ni Telefónica del Perú han sido notificadas como parte del proceso judicial mencionado en diversas notas periodísticas. En ese sentido, Integra Tec aclaró que su conocimiento de la demanda proviene únicamente de los medios de comunicación y que no forma parte del proceso legal en cuestión.

Así, debido a que Integra Tec no ha sido incorporada formalmente al proceso de amparo, la empresa afirmó que no se encuentra en posición de brindar mayor información sobre los efectos del mismo . En ese contexto, y considerando que la demanda no ha sido notificada ni se cuenta con detalles adicionales, Telefónica del Perú sostuvo que esta acción judicial no afecta la solicitud presentada por Integra Tec para el inicio del proceso de selección de la entidad valorizadora , en el marco de la oferta pública de adquisición posterior (OPA posterior) sobre los valores emitidos por Telefónica del Perú.

¿Qué es la OPA posterior?

La normativa peruana exige que, en ciertos casos de adquisición o cambio de control accionario, se lleve a cabo una Oferta Pública de Adquisición (OPA) posterior sobre los valores emitidos por la empresa adquirida. Dicha figura busca proteger los derechos de los accionistas minoritarios, garantizando que puedan vender sus acciones a un precio justo.

Para fijar ese precio mínimo, la SMV debe seleccionar una entidad valorizadora independiente, encargada de determinarlo con base en criterios técnicos y normativos. En este contexto, la SMV solicitó información sobre los efectos que podría tener la demanda de amparo presentada por los bonistas.

