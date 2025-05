¿Cuál será la estrategia de Integra Tec frente al proceso concursal que ya ha iniciado Indecopi?

La estrategia es bastante clara y se basa en tres objetivos fundamentales. El primero es brindar el mejor servicio posible a los usuarios. Si se logra ello, se reflejará en mayores ingresos para la empresa. El segundo objetivo es cumplir con todas las acreencias de los acreedores, lo cual será posible generando esos mayores ingresos.

Y en tercer lugar, al mejorar los ingresos y cumplir con los acreedores, se va a recuperar y aumentar el valor patrimonial de la empresa, lo que beneficiará directamente a los accionistas. En resumen, la estrategia parte de poner al usuario en el centro. A partir de ahí, se genera un círculo virtuoso que permite cumplir con las obligaciones financieras y fortalecer el valor de la compañía.

En cuanto al tema de las acreencias, ¿han logrado identificar a cuánto ascienden aproximadamente? Entiendo que la Junta de Acreedores determinará el monto global, ya que hay varios frentes involucrados —Sunat, bonistas, entre otros— y no existe un consolidado oficial. ¿Tienen ya una estimación preliminar?

En términos generales, se estima que las acreencias ascienden a unos US$ 2,000 millones.

¿Y ese monto incluye a quiénes exactamente?

Sí, están incluidos todos los acreedores. La Sunat, que es uno de los principales, los bonistas, y también otros acreedores como proveedores de la empresa. Todos ellos irán presentando sus acreencias dentro del proceso concursal iniciado por el Indecopi.

Respecto a los bonistas, ¿cuál es la estrategia que tiene Integra Tec frente al proceso de amparo que un grupo de ellos (AFP y empresas de seguro) ha iniciado para cuestionar la compra de Telefónica?

Los bonistas están en su derecho de acudir al Poder Judicial, y nuestros asesores legales consideran que la probabilidad de que tengan éxito en sus demandas es muy baja. En el camino , la empresa ya está sosteniendo reuniones con todos los acreedores para presentarles nuestra estrategia , que —como ya mencioné— se basa en ofrecer el mejor servicio posible a los usuarios. Eso es lo que permitirá que la Telefónica crezca con bases más sólidas, con mayor competitividad, y así garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones, incluidas las de los bonistas.

Milton Von Hesse, asesor externo y vocero de Telefónica del Perú (Movistar) da detalles de la estrategia que empleará la empresa. (Foto GEC).

En estas reuniones con los acreedores, ¿se está evaluando llegar a transacciones o acuerdos, incluso antes de la Junta de Acreedores?

Justamente esas reuniones tienen como objetivo presentar la estrategia. Son el inicio de negociaciones , y hasta ahí manejo la información. Más adelante podré tener algún detalle adicional.

Pero, ¿existe la posibilidad de que estén evaluando acuerdos? ¿Está eso sobre la mesa?

En toda estrategia comercial, las reuniones y negociaciones siempre empiezan de forma abierta, considerando todas las posibilidades.

En este caso específico no podría darte más detalles porque no los conozco directamente. Pero sí puedo decirte que Integra Tec busca dar señales claras de buena voluntad hacia los acreedores , explicando su estrategia para que se entienda que la única manera de que todos —accionistas, acreedores y usuarios— estén satisfechos, es mejorando la competitividad y productividad de la empresa. Eso es lo que permitirá que en el futuro se generen mayores ingresos y se puedan cumplir todas las obligaciones.

¿Ustedes ya están trabajando en un plan de reestructuración? Más allá de la estrategia general que ya mencionó, ¿en qué se va a basar concretamente este plan?

Mira, en realidad todavía no estoy en condiciones de informar esos detalles, pero próximamente se dará a conocer cuando los diversos aspectos del plan estén más afinados.

Pero, en términos generales, ¿en qué se basará este plan? ¿Cuál es la línea que están siguiendo?

La estrategia de Integra Tec en todas sus inversiones ha sido siempre proteger el patrimonio de la empresa. Por eso consideramos tan importante que se haya iniciado el proceso concursal ordinario porque permite proteger los activos de la empresa. Y esos activos son la base para implementar acciones que la hagan más competitiva. Entonces, el ingreso al proceso concursal es el primer paso de esa estrategia. Los siguientes pasos serán informados próximamente.

¿Eso qué implica, concretamente? Se lo pregunto para entender mejor los tiempos y las acciones que vienen.

Lo que pasa es que todavía estamos en pleno proceso de elaboración. Recuerda que esta adquisición tiene poco más de un mes. Todo sigue en construcción. Pero, apenas esté lista la estrategia y el plan más desarrollado —más allá de las líneas generales que te he compartido—, será explicado en profundidad.

LEA TAMBIÉN Esta es la razón por la que Telefónica prefirió el concurso ordinario sobre el preventivo

La atención inicial de Integra Tec está enfocada en acelerar lo más posible el acceso de los usuarios de Telefónica a la tecnología 5G, adelantó su vocero. (Foto: Andina)

Los pasivos que asumió Integra Tec

En esta etapa inicial del proceso concursal, según abogados consultados, hay tres posibilidades para la conformación de la Junta de Acreedores: que se designe un administrador interno, uno externo o una fórmula mixta. En el caso de que se opte por una reestructuración —y no una liquidación—, ¿cómo está Integra Tec protegiendo su inversión? Han hecho una compra a bajo precio debido a la situación financiera de Telefónica, pero ¿cómo están asegurando esa apuesta?

Lo que muchas veces se comunica es que la empresa fue comprada por US$ 1 millón, pero eso no refleja la magnitud real de la inversión. Integra Tec no solo asumió obligaciones por aproximadamente US$ 2,000 millones, sino que además ha capitalizado más de US$ 60 millones. Por lo tanto, la inversión no es de US$ 1 millón, sino que incluye todos estos compromisos.

El primer paso de su estrategia ha sido proteger el patrimonio de la empresa. Justamente por eso se impulsó el proceso concursal ordinario, que permite garantizar que los activos no se canibalicen. Esa protección es clave para recuperar valor. Los detalles sobre las negociaciones con los acreedores se irán informando conforme se vayan logrando avances en los próximos días.

Y sobre el control de la empresa: si en la Junta de Acreedores se plantea un esquema mixto o se propone una administración externa, ¿cómo esperan ustedes mantener el control y asegurar lo que ya han logrado?

En este momento no puedo adelantar detalles porque son temas que se comunicarán oportunamente. Pero lo que sí puedo decir es que Integra Tec tiene una estrategia clara y experiencia previa en recuperar valor patrimonial de empresas.

Podemos mostrar como ejemplo casos concretos en Argentina donde Integra Tec adquirió Edenor —una distribuidora eléctrica con 8 millones de usuarios en Buenos Aires— y en cuatro años su valor patrimonial pasó de US$ 100 millones a US$ 700 millones. Otro caso es Edesa, también distribuidora de energía en Mendoza, comprada por US$ 60 millones y que hoy vale US$ 300 millones. Es decir, el valor se multiplicó por cinco.

Esos casos que menciona son inversiones de Integra Tec, ¿correcto?

Así es, son inversiones directas de Integra Tec. Y lo que han hecho en esos casos es aplicar políticas centradas en mejorar el servicio al usuario, lo cual ha generado aumentos significativos en el valor patrimonial. Ese es precisamente el expertise de Integra Tec.

Si todo se encamina hacia una reestructuración , ¿sería posible que en un horizonte de, digamos, cuatro años, se replique un escenario como el de Edenor o Edesa?

Integra Tec tiene claro que ha venido para quedarse a largo plazo . Esa ha sido siempre su visión en cada país donde ha invertido. Busca generar valor sostenido trabajando con actores locales. Hoy en día, la empresa cuenta con los principales expertos en telecomunicaciones en su equipo y aporta además el conocimiento en procesos de reestructuración. Esa es la estrategia que ha utilizado en otros mercados, y es la misma que planea aplicar en Perú.

El vocero de Integra Tec, Milton Von Hesse, precisó que la inversión realizada va mucho más allá del precio de compra. “Integra Tec no solo asumió obligaciones por aproximadamente US$ 2,000 millones, sino que además ha capitalizado más de US$ 60 millones. Por lo tanto, no se trata de una adquisición por US$ 1 millón, como se ha dicho, sino de una operación que incluye todos estos compromisos”, afirmó. Foto: Telefónica

El interés de Integra Tec por la red 5G

Uno de los temas pendiente es el cumplimiento de los compromisos que Telefónica Hispam asumió con el Estado peruano. Por ejemplo, en 2024 se firmó un contrato bajo el esquema de canon por cobertura para llevar tecnología 4G a zonas rurales. Ahora que Integra Tec es el nuevo dueño, ¿qué pasará con esos compromisos?

Integra Tec va a respetar todos los acuerdos y contratos que tenga con el Estado en el marco jurídico actual.

¿Eso significa que se continuará con todas las inversiones pactadas, incluyendo las relacionadas con tecnología como el 4G?

Sí. Integra Tec va a cumplir con todas las obligaciones que tenga con el Estado peruano.

Pasando al plano más comercial, más allá del proceso concursal y de la situación financiera de Telefónica, ¿ya se han trazado estrategias para mejorar el servicio, atraer más usuarios y fortalecer el negocio de telecomunicaciones?

Sí. La atención inicial de Integra Tec está enfocada en acelerar lo más posible el acceso de los usuarios de Telefónica a la tecnología 5G . La meta es convertirnos en líderes del mercado a partir de eso. Esa es la estrategia general, y todas las acciones de la empresa están alineadas en ese sentido.

En términos concretos, ¿qué contempla esta estrategia 5G? ¿Habrá nuevas inversiones? ¿Se evalúa la compartición de infraestructura, por ejemplo?

Lo que puedo decir por ahora es que las inversiones están siendo canalizadas a ese rubro. Sobre montos, detalles y mecanismos de financiamiento, no tengo aún la información precisa, pero sí es claro que el foco está en mejorar el servicio 5G y ponerlo a disposición de los usuarios.

Entonces, a pesar de la situación financiera, ¿se están realizando inversiones en este momento?

Sí, ya se han comenzado a ejecutar esas inversiones.

¿Y esas inversiones se centran principalmente en el despliegue de 5G, que es la tecnología más avanzada actualmente?

Sí, es la principal inversión considerada, aunque no excluye otras.

Sobre el financiamiento, se ha visto que están realizando capitalizaciones y aumentos de capital. ¿Cuál es el objetivo de estas acciones? ¿Van a continuar? ¿Se están usando esos fondos para generar caja?

Sí, como mencioné antes, ya se han realizado capitalizaciones por más de US$ 60 millones. El objetivo es financiar las inversiones necesarias.

¿Principalmente en el despliegue de 5G?

Básicamente sí, pero también para atender otras obligaciones urgentes.

¿Podría dar más detalles sobre esas obligaciones? Por ejemplo, temas laborales u otros compromisos operativos.

Por el momento no tengo esos detalles. Todo este proceso aún está en su fase inicial. Seguramente en los próximos días se brindará más información.

¿Estas inyecciones de capital provienen directamente de Integra Tec? ¿No están acudiendo al mercado para levantar fondos?

Así es. Integra Tec es una empresa financieramente sólida y respalda el 100% de sus aportes de capital. Quisiera recalcar que Integra Tec no ha venido solo de paso. Esta es su primera inversión en el país, y hay una clara intención de quedarse. La compañía tiene mucha confianza en el Perú.

LEA TAMBIÉN Telefónica estudia aumentar su participación en filial brasileña de fibra óptica