Así lo sostuvo Pablo Leno, gerente general de la corredora bursátil con casa matriz en España, ¿qué más declaró el ejecutivo a Gestión? Aquí la entrevista.

Los primeros meses del año han sido muy volátiles en las bolsas, particularmente por la guerra arancelaria. ¿Cómo han respondido sus clientes? ¿Han buscado refugio en algún activo en particular?

Ahí tendríamos que separar a los clientes por su tolerancia al riesgo. Por ejemplo, un grupo está muy enfocado en criptomonedas y solamente compra eso. Están comprando bitcoin, solana y ethereum. Son usuarios que se vuelven muy sofisticados en ese mercado que, ojo, es muy volátil y muy riesgoso.

Otros también han buscado protegerse en commodities; el caso del oro es clarísimo. Y la plata también ha subido muchísimo. Esos son activos que la gente está buscando. Y además (otros agentes económicos) han invertido en acciones de alta calidad.

¿Qué otro comportamiento observa?

Hay inversionistas que han aprovechado la buena coyuntura macroeconómica que viene atravesando el Perú para comprar acciones locales. Buenaventura y BAP (Credicorp) son ejemplo de ello.

Pablo Leno es gerente general de Renta4 SAB desde junio del 2024.

Posicionamiento en activos

En renta variable, ¿Qué regiones o plazas Renta4 sobrepondera?

En términos generales, la región es atractiva: Chile, Perú, Colombia y Brasil, que es una plaza enorme. También habría que examinar China como mercado emergente.

¿Cuál es su ponderación para la renta variable estadounidense?

Somos neutrales. Mientras no se defina el tema de los aranceles y la refinanciación de la deuda pública, los mercados mantendrán su volatilidad y por ende preferimos estar cautos.

En renta fija, ¿Qué instrumentos sobrepondera?

Habría que estar en instrumentos de renta fija de corto plazo, no mayor a dos años, de alta calidad (soberanos y corporativos), a la espera de ver cómo se va desencadenando el tema de la refinanciación de la deuda de Estados Unidos y cómo va a actuar la Fed (en la decisión de su tasa de interés de referencia).

¿Renta fija de alguna región en particular?

No, yo creo que la región no es tan relevante. Ahora, particularmente si a mí me preguntan, no tendría bonos de Japón porque su déficit fiscal es enorme.

Inversionistas deberán estar al pendiente de las decisiones de la Fed. (Foto: Roberto Schmidt/ AFP) / ALTERNATE CROP

Rendimiento esperado para la BVL

La bolsa de Lima rinde 10% en lo que va del año, ¿Cuáles son las expectativas de Renta4 para lo que resta del 2025?

Creemos que el mercado peruano tiene gasolina suficiente como para darnos entre 8% y 10% de rentabilidad adicional en lo que queda del año.

Sin embargo, el ruido político va a generar mucha volatilidad. Eso dependerá de cómo van apareciendo los candidatos y a quién favorece las encuestas. Por eso preferimos ser neutrales.

¿El factor principal de riesgo para la BVL entonces es político?

Sí, sin duda.

Pero igual prevé mayores ganancias para la plaza local. ¿Qué variables sustentan esta proyección?

La bolsa peruana presenta un descuento importante. Su PER es de 9.4 y el histórico ha sido de 11.7. Por ende, existe una posibilidad de subida de 20%, solo por ese factor. Además, la economía, a pesar de los problemas políticos, viene creciendo; y las compañías han estado repartiendo dividendos extraordinarios.

¿Cuáles son sus top pick para este año en la BVL?

Alicorp, Unacem, Ferreycorp e Inretail. Pero somos dinámicos, nuestra cartera no está incrustada en piedra.

Corredora bursátil ofrecerá más fondos mutuos

Renta4 SAB se dispone a cerrar pronto acuerdos con dos empresas para ofrecer más fondos mutuos a sus clientes. Uno de esos convenios se firmaría en este mes y el siguiente, adelantó Pablo Leno, gerente general de la casa de bolsa.

“Son dos familias de fondos, dos sociedades administradoras que te pueden ofrecer fondos de renta variable, renta fija, mixta, o money market, por ejemplo”, explicó el ejecutivo.

“Hoy en día hemos visto una incursión muy fuerte del inversionista retail, sobre todo de carácter joven, que está mucho más informado, más globalizado, y que por ello necesita muchos más instrumentos de inversión, los exige”, añadió Leno.