Según Asoporci, en 2024 se consumió 10,5 kilos per cápita a nivel nacional, y para el corriente, se prevé alcanzar los 11 kilos. Detrás de la carne avícola (56 kilos per cápita), la porcina goza de una popularidad creciente en regiones como Arequipa (20 kg per cápita), La Libertad (12,5 kg), Lima Metropolitana (12 kg) e Ica (13 kg).

En datos del Midagri, existen 3.4 millones de cerdos y la producción de carne porcina nacional llega a 200,450 toneladas anuales.

Ana María Trelles, gerente general de Asoporci, informa que unos 600,000 productores porcinos —entre pequeños, medianos y grandes— se dedican al chicharrón; y solo la venta de carne fresca de cerdo peruano destinada para este platillo, mueve unos S/ 400 millones.

“El creciente consumo de chicharrón de cerdo favorece a la tecnificación de la crianza en pro de la competitividad, así como mayor productividad para ofrecer un alimento en óptimas condiciones tanto para el comerciante, consumidor final y el sector de hoteles, restaurantes y cafeterías” , dijo a Gestión.

Comenzamos el día con unos sánguches (tienen 4 variedades). Entre ellos, de chicharrón y sangrecita acompañados con camotes.

Crece el consumo de chicharrón: ¿qué beneficios nutricionales trae la carne de cerdo?

Desde el gremio porcino precisan que la carne de cerdo peruano es una proteína de alto valor que ofrece, siempre bajo el consumo moderado, bondades nutricionales necesarias tanto para bebés (de 6 meses) hasta adultos mayores. Entre ellas:

Potasio, fósforo, zinc y hierro: que ayudan a mantener la presión arterial, protege a las células del daño oxidativo y genera el desarrollo cognitivo en niños

que ayudan a mantener la presión arterial, protege a las células del daño oxidativo y genera el desarrollo cognitivo en niños Vitaminas del complejo B: B1, para el funcionamiento del corazón; B3, reducción de sensación de cansancio y fatiga y B6 y B12 para fortalecer el sistema inmunológico.

A través de la campaña ‘Come Cerdo, Come Sano’, Asoporci busca mejorar las percepciones y mitos que hay sobre el consumo de la carne de cerdo. “Toda la información tiene el respaldo de nuestros profesionales en nutrición, los cuales incluso recomiendan consumir la carne de cerdo tres o más veces a la semana”, soslayó.

Otro punto que destaca Asoporci es el poco porcentaje de grasa en la carne de cerdo, sumado a que el 70% de esta es subcutánea, lo que la hace más fácil de extraer.

Festividad y tradiciones regionales: las variantes del chicharrón peruano

La gran versatilidad de la carne de cerdo permite su preparación para desayunos, guisos, parrillas, estofados y más, lo que ha fijado como un atractivo turístico y gastronómico en favor de restaurantes, centros campestres y huariques.

Trelles recalca que en Chiclayo y Trujillo el chicharrón se acompaña con yuca y camote; mientras que en Lima o la costa en general, suele comerse con camote frito en sánguches o en plato con camotes y sarza criolla.

En la sierra central se consume chicharrón colorado, el cual se adoba con ají panca y se complementa con mote y papas nativas; en tanto, en el sur andino el chicharrón se consume frito con sus costillas y acompañado de pastel de papas, cancha serrana y sarza criolla.

“Al ser el chicharrón un plato que se consume desde la época de la colonia es muy apreciado en general en las celebraciones festivas más importantes de las provincias del país”, comenta a este diario.

Como parte de la integración de la carne porcina en el abanico gastronómico peruano, Asoporci recuerda que también se celebra el Día del chancho al palo (cada tercer domingo de octubre), el Día del adobo de cerdo (cada primer domingo de agosto) y la Semana del cerdo peruano (abril).

Receta del chicharrón de cerdo peruano

Ingredientes

1 kg Panceta de cerdo

250 grs de manteca de cerdo o 1/2 tz. de aceite vegetal

1 cucharadita orégano molido.

1 cucharadita de pimienta molida.

1 cucharadita de comino.

1 sal

1 taza de agua

PREPARACIÓN

Aderezar la panceta con sal, comino, orégano y pimienta molida Poner en una olla 1 taza de agua hirviendo e introducir la panceta Una vez evaporada el agua, agregar la manteca o 1/2 tz. de aceite vegetal y dorar