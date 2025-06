Al ingresar a Maido, el mejor restaurante del mundo 2025 que se encuentra en el distrito limeño de Miraflores, esa será la primera palabra que escucharán los comensales de parte del equipo de Mitsuharu “Micha” Tsumura, una expresión japonesa que significa “bienvenido” o “gracias por venir siempre”. En esta nota, conozca más sobre el reconocido chef nacido en Lima y su propuesta gastronómica.

En una gala celebrada en la ciudad de Turín, Italia, fue elegido el mejor restaurante del mundo en la lista 2025 de The World’s 50 Best Restaurants, en la que también se encuentran los peruanos Kjolle (9), Mérito (26) —que ingresó por primera vez a la clasificación— y Mayta (39).

“Mérito y Mayta muestran la dinámica escena gastronómica de Lima a través de interpretaciones únicas de los sabores locales y técnicas contemporáneas”, resalta https://www.theworlds50best.com/.

De esta manera, la cocina peruana se consolida en la cúspide, pues en 2023, Central, de Virgilio Martínez, fue elegido el mejor restaurante del mundo. El año pasado, Disfrutar, ubicado en Barcelona (España), obtuvo el máximo reconocimiento.

Micha ha ido escalando posiciones, ya que en 2023 Maido se coronó como el mejor de Latinoamérica y se ubicó como el sexto del top mundial. El año pasado avanzó al quinto puesto.

The World’s 50 Best Restaurants sostiene que Maido “es una clase magistral de la gastronomía nikkei, que combina meticulosas técnicas japonesas con deliciosos ingredientes peruanos para crear una experiencia gastronómica culturalmente rica e innovadora a la vez”.

Mitsuharu Tsumura y Florencia Rey, de Maido, celebran sus premios en Latin America's 50 Best Restaurants.

¿Cuánto cuesta comer en el mejor restaurante del mundo?

Las experiencias Maido buscan “agradecer, homenajear y celebrar” por medio de la comida, un “mundo supersabroso”, señala en su página.

“En cada plato, una historia; en cada sabor, un recuerdo; en cada sonrisa compartida, se une esta historia. Cada detalle, cada instante, cada experiencia nos transporta a los recuerdos más preciados de este maravilloso viaje que iniciamos en el 2009. Recordemos el pasado, disfrutemos del presente y soñemos con la cocina del futuro. Sigamos creando juntos momentos inolvidables”, reseña el home.

De acuerdo a la página del restaurante, la Experiencia Maido sin maridaje cuesta S/1,190 por persona y con maridaje Maido, S/1,880 por persona; la Experiencia Maido con maridaje Tokujou, S/2,420 por persona; y la Experiencia Maido con maridaje sin alcohol, S/1,554 por persona.

Las reservas deben hacerse a través del home de Maido y de acuerdo a disponibilidad; la atención es de lunes a sábado, de 1:00 p. m. a 9:00 p. m. Precisa que los precios incluyen impuesto y servicio, pero están sujetos a cambio sin previo aviso.

Maido es el mejor restaurante del mundo, según la guía The World's 50 Best Restaurants 2025.

¿Dónde se formó Micha?

El jefe de cocina y propietario de Maido estudió Artes Culinarias y Administración de Alimentos y Bebidas en Johnson & Wales University, Estados Unidos. Tras graduarse viajó a Osaka, Japón, para especializarse en cocina japonesa, donde trabajó en restaurantes especializados en sushi y cocina estilo izakaya (tapas japonesas).

Al regresar al Perú trabajó en una reconocida cadena de hoteles, donde escaló posiciones y adquirió mayor experiencia. Su pasión por la cocina peruana con técnicas e insumos japoneses, la gran cocina nikkei, lo llevo a crear Maido en 2009, con el apoyo de su padre, natural de Osaka.

El restaurante le debe su nombre a una expresión japonesa utilizada por el equipo de Micha cuando da la bienvenida a los comensales al espacio.

Luego de más de 15 años, sigue “con su filosofía fundacional arraigada al mostrar los mejores ingredientes locales adaptados a las estaciones en un menú de degustación que abarca más de 10 platos”.

William Drew, director de Contenido de The World’s 50 Best Restaurants, afirmó: “[...] homenajeamos a Maido como The World’s Best Restaurant. El equipo está liderado por el brillante Micha Tsumura y ha demostrado una notable dedicación al incorporar a la perfección técnicas japonesas con ingredientes tradicionales peruanos para crear platos que cautivan y sorprenden a los comensales”.