Maido hizo historia al alcanzar el primer lugar en The World’s 50 Best Restaurants 2025. Pero no fue el único representante peruano en conquistar al mundo: otros tres restaurantes del país también ingresaron al codiciado ranking global, reafirmando la potencia gastronómica del Perú.

La cocina nacional vive un momento estelar. Mientras Maido, la aclamada casa de cocina nikkei liderada por Mitsuharu Tsumura, se consagra como el mejor restaurante del planeta, tres propuestas peruanas más ocuparon puestos clave entre los 50 mejores del mundo, según la influyente lista publicada en Las Vegas.

Kjolle

En el noveno lugar, Kjolle, de la chef Pía León, confirma su posición como uno de los espacios más innovadores de la escena gastronómica latinoamericana.

Ubicado en el distrito de Barranco, este restaurante destaca por su enfoque en insumos autóctonos, muchos de ellos poco explorados en la alta cocina, y por una propuesta visual audaz, colorida y profundamente conectada con el territorio.

Kjolle es el proyecto personal de León tras su paso por Central (que el año pasado lideró el mismo ranking) y ha ganado prestigio por poner en valor ingredientes peruanos desde una óptica de autor.

Kjolle es la creación de la chef peruana Pia León, reconocida como mejor chef femenina en Latinoamérica en el año 2018. En este restaurante presentan cocina de autor moderna y creativa. (Fotos: Kjolle / Instagram)

Mérito

Mérito, fundado por los chefs Juan Luis Martínez y José Luis Saume, alcanzó el puesto 26. Desde su pequeña pero vibrante cocina en Barranco, este restaurante ha llamado la atención internacional por su atrevida fusión de sabores venezolanos y peruanos.

El resultado es una carta dinámica, con platos que exploran técnicas modernas sin perder el arraigo a los ingredientes locales y la espontaneidad de su equipo.

Mérito representa a una generación joven de cocineros latinoamericanos que, sin grandes pretensiones, logran posicionarse entre los mejores del planeta con autenticidad y sabor.

Mérito es uno de los restaurantes que está dentro de los mejores de Latinoamérica. Sus presentaciones son de cocina de autor con novedades que no dejan de sorprender. (Foto: Mérito / Instagram)

Mayta

El chef Jaime Pesaque llevó a Mayta al puesto 39, consolidando su ascenso sostenido en la élite gastronómica. Su propuesta gira en torno al “territorio peruano”, un concepto que busca reinterpretar ingredientes y técnicas ancestrales desde una perspectiva contemporánea.

El menú de degustación de Mayta es una experiencia sensorial que cruza regiones, altitudes y temporadas.

Además, el restaurante destaca por su barra de cócteles con pisco, considerada una de las mejores de Lima, y por su apuesta por la sostenibilidad en cada detalle de su operación.

Mayta restaurante es el restaurante de Jaime Pesaque, en la que buscan dar una oda a la tierra. Cuentan con un menú degustación y experiencia, donde muestran lo mejor de su cocina. (Foto: Mayta / Instagram)

Lima, capital gastronómica del continente

Con cuatro restaurantes en el top 50 mundial, Lima se consolida como uno de los epicentros culinarios más influyentes del planeta.

No se trata solo de rankings, sino de una evolución continua, donde talento, diversidad, identidad y creatividad se encuentran en cada plato.

El reconocimiento a Maido es histórico, pero el brillo colectivo de Kjolle, Mérito y Mayta demuestra que el Perú no es solo una tendencia, sino un referente global que sigue marcando el futuro de la gastronomía.