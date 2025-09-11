David TuestaPresidente del Consejo Privado de CompetitividadLa economía peruana transita, desde hace más de una década, por una senda de mediocridad creciente. Somos testigos del desinfle de nuestro crecimiento potencial, es decir, de la capacidad sostenible que tiene una economía de expandirse gracias al desempeño de sus factores de producción y de su productividad. Ese crecimiento potencial, que entre el 2002 y 2013 superaba el 5%, hoy se aproxima peligrosamente al 2%. Como bien señala el Consejo Privado de Competitividad (CPC), este deterioro está íntimamente ligado al retroceso de nuestra competitividad: de acuerdo con el ranking del IMD, Perú ha caído del puesto 43 al 63 en apenas una década. Un desplome que habla por sí mismo.
