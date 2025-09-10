Raúl Pérez-Reyes, ministro de Economía y Finanzas de Perú, durante una conferencia de prensa en la sede del ministerio en Lima, Perú, el martes 1 de julio de 2025. Fotógrafo: Fabiola Granda/Bloomberg
Raúl Pérez-Reyes, ministro de Economía y Finanzas de Perú, durante una conferencia de prensa en la sede del ministerio en Lima, Perú, el martes 1 de julio de 2025. Fotógrafo: Fabiola Granda/Bloomberg
El ministro de Economía y Finanzas de Perú expresó su confianza en que su gobierno puede mantenerse en buenos términos tanto con Estados Unidos como con China, ya que la nación andina aspira a seguir aumentando su comercio exterior y beneficiarse del aumento de los precios de exportación.

