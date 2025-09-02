El Gobierno de Perú expresó este martes su pesar por el asesinato el día anterior en Lima de un funcionario de la Embajada de Indonesia, presuntamente atacado por sicarios cuando transitaba por una céntrica zona de la ciudad.

Mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo peruano rechazó “este execrable acto” en el que perdió la vida Zetro Leonardo Purba y aseguró que “se tomarán todas las medidas posibles para esclarecer lo ocurrido, a la vez que le ofreció redoblar el resguardo policial al personal y las instalaciones” de la embajada indonesia en Lima.

El canciller peruano, Elmer Schialer, “expresó las más sentidas condolencias a nombre de la presidenta de la República (Dina Boluarte) y el pueblo peruano al ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, señor Sugiono”.

"La Policía Nacional de Perú (PNP) lamenta el asesinato de un trabajador diplomático de la Embajada de Indonesia en el distrito de Lince, Lima. Activamos inmediatamente el plan Cerco e iniciamos las investigaciones para identificar y capturar a los responsables", indicó en la red social X la Policía.

Así mismo, Schialer se comunicó con el embajador de Indonesia en Perú para ofrecer todo el apoyo necesario, mientras que un funcionario de la Cancillería se trasladó personalmente a la clínica a la que fue llevada la víctima, donde se encontraba el fiscal de turno y agentes de la Policía Nacional.

La víctima fue atacada por presuntos sicarios en la puerta del edificio donde residía, en el distrito limeño de Lince, cuando regresaba en su bicicleta de trabajar en la Embajada, que queda en el vecino distrito de San Isidro.

Leonardo Zetro Purba había llegado al Perú hace cinco meses con sus dos hijos.

“Se desconocen cuáles han sido los hechos, los móviles que hayan propiciado la victimización de esta persona, pero no se descarta un ajuste de cuentas”, indicó el comisario de Lince, David Guivar , en declaraciones al canal estatal TV Perú.

El mismo medio televisivo señaló que el diplomático de 40 años llevaba cinco meses viviendo en Perú, con su familia, en el mismo edificio donde este lunes fue asesinado.

Cancelan celebración de aniversario

La Embajada de la República de Indonesia en Lima informó este martes la cancelación de la próxima celebración con ocasión del 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Indonesia y el Perú, y el 80° aniversario de la Independencia de la República de Indonesia.

La recepción diplomática, prevista para el viernes 5 de septiembre de 2025 en el Hotel Westin Lima, fue cancelada debido a la “difícil situación que atraviesa la Embajada de Indonesia en Lima”, explicó en un comunicado.

Más temprano el martes, el Ministerio de Exteriores de Indonesia lamentó el asesinato a balazos del funcionario Zetro Leonardo Purba, quien ocupaba el cargo de “joven canciller organizador” en la Embajada del país asiático en la capital peruana.

El Ministerio de Exteriores de Indonesia transmitió sus condolencias tras la “tragedia” a la familia del fallecido, que tenía tres hijos, y pidió a Perú “continuar la investigación de este asunto y posteriormente llevar a cabo el proceso de repatriación del fallecido a Indonesia”.

Con información de EFE