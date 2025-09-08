Cuando la producción de gas alcanzó su punto máximo en 2009 y se produjeron cortes de electricidad, el auge del esquisto en Texas fue la solución. (Foto: AFP)
The Economist
El año pasado México importó 2.34 billones de pies cúbicos de gas natural de Estados Unidos, casi un 40% más que en 2018. Este aumento no se debe solo a la creciente demanda de energía. El gas se ha convertido en la columna vertebral del sistema energético mexicano, pues se emplea para generar más del 60% de la electricidad, en gran parte en centrales de ciclo combinado.

