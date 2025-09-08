La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República aprobó este lunes la Moción de Orden del Día que propone declarar persona non grata a Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México. La medida obtuvo 12 votos a favor y 6 en contra y será ahora elevada al Pleno del Parlamento para su eventual ratificación.

La sesión fue conducida por el congresista Ernesto Bustamante Donayre (Fuerza Popular), vicepresidente del grupo de trabajo, quien sustentó la iniciativa. Los legisladores Maricarmen Alva Prieto (no agrupada), Patricia Juárez Gallegos (FP) y el propio Bustamante defendieron la propuesta, argumentando que la mandataria mexicana mostró una actitud hostil hacia el Perú desde que asumió el cargo en octubre de 2024, al desconocer la sucesión constitucional tras la vacancia de Pedro Castillo y al referirse a él como “legítimo presidente del Perú”.

Bustamante afirmó que estas expresiones constituyen un agravio para la institucionalidad del país. “La moción es en castigo a la señora Claudia Sheinbaum, sus declaraciones altisonantes y ofensivas para el Perú y para la constitucionalidad y el respeto a las instituciones” , señaló.

En la misma línea, Maricarmen Alva enfatizó que el objetivo de la medida no es confrontar con la ciudadanía mexicana.

“Colegas congresistas, este no es un acto contra el pueblo mexicano al que nos une una historia y amistad, sino una defensa legítima de la dignidad nacional. El Perú exige respeto a su soberanía y a sus instituciones. No podemos permitir que se minimice un intento de golpe de Estado ni que se distorsione nuestra democracia ”, sostuvo.

La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó una moción que propone declarar persona non grata a Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Congreso.

El parlamentario José Cueto (Honor y Democracia) también se mostró a favor, señalando que los pronunciamientos de Sheinbaum tienen consecuencias en el plano internacional. “(Es) una persona no grata porque ha estado reiterativamente lanzando sus opiniones que podrán ser muy de ellas, pero acá no hay que olvidar que los dichos de un presidente tienen una connotación internacional”, indicó.

No obstante, se oyeron voces contrarias. El congresista Alex Flores (Bloque Magisterial) cuestionó la iniciativa al considerar que las expresiones de Sheinbaum deben leerse como opiniones personales.

“Son opiniones de la presidenta de México sobre un hecho político concreto que aconteció en nuestro país. No ha usado canales oficiales para hacer una petición, como lo sostienen los proponentes”, dijo.

Al finalizar la sesión, la comisión acordó remitir la decisión al Ministerio de Relaciones Exteriores para que, a través de los canales diplomáticos, se comunique y se adopten las acciones correspondientes.