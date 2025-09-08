Sin licitación, Congreso contrata póliza millonaria con Rímac para congresistas y parientes, informaron desde Panorama. Foto: Congreso.
Sin licitación, Congreso contrata póliza millonaria con Rímac para congresistas y parientes, informaron desde Panorama. Foto: Congreso.
Para este año, el destinará S/ 9 millones 594,875 para el seguro de vida de los legisldores. Dicho monto, financiado por los peruanos, no solo beneficia a los parlamentarios, sino también a sus familiares cercanos e incluso, parejas.

De acuerdo con Panorama, se destinan alrededor de S/ 2,500 mensuales por cada congresista para dicho .

Es decir, se destinan unos S/ 30,000 anuales por cada legislador para solventar sus atenciones en las principales clínicas del país y con cobertura de hasta el 80%, según explicó el abogado civil especialista en seguros, Fernando Castañeda al dominical.

Por ejemplo, si en estas clínicas un ciudadano desembolsa habitualmente S/ 200 o más para una cita, un congresista apenas debe dar S/ 30 por visita.

Según el dominical, esta póliza se acordó con la aseguradora sin que se haya celebrado un proceso de licitación.

Los congresistas pueden asegurar a sus familiares dependientes e incluso parejas en esta póliza premium, advierte Panorama. Foto: GEC

Contrariamente a las penurias del grueso de la población, que hace largas colas para atenderse en el seguro estatal, los congresistas con amplia desaprobación popular— tienen una atención de amplia calidad en la .

Eduardo Herrera, director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, advierte sobre el gasto “poco empático e injustificado” para este seguro de vida, sumado a que no haya habido un proceso de contratación regular.

Parlementarios consultados por Panorama justificaron el gasto alegando que “la salud no tiene precio” o que la Mesa Directiva del Congreso ha dispuesto este plan de salud de esa manera.

