Para este año, el Congreso destinará S/ 9 millones 594,875 para el seguro de vida de los legisldores. Dicho monto, financiado por los peruanos, no solo beneficia a los parlamentarios, sino también a sus familiares cercanos e incluso, parejas.

De acuerdo con Panorama, se destinan alrededor de S/ 2,500 mensuales por cada congresista para dicho “seguro premium” .

Es decir, se destinan unos S/ 30,000 anuales por cada legislador para solventar sus atenciones en las principales clínicas del país y con cobertura de hasta el 80%, según explicó el abogado civil especialista en seguros, Fernando Castañeda al dominical.

Por ejemplo, si en estas clínicas un ciudadano desembolsa habitualmente S/ 200 o más para una cita, un congresista apenas debe dar S/ 30 por visita.

LEA TAMBIÉN: Rospigliosi señala que Congreso no aceptará contratación de Betssy Chávez como asesora

Según el dominical, esta póliza se acordó con la aseguradora Rímac sin que se haya celebrado un proceso de licitación.

Los congresistas pueden asegurar a sus familiares dependientes e incluso parejas en esta póliza premium, advierte Panorama. Foto: GEC

Contrariamente a las penurias del grueso de la población, que hace largas colas para atenderse en el seguro estatal, los congresistas con amplia desaprobación popular— tienen una atención de amplia calidad en la Clínica San Felipe, Clínica Angloamericana y Clínica Delgado.

Eduardo Herrera, director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, advierte sobre el gasto “poco empático e injustificado” para este seguro de vida, sumado a que no haya habido un proceso de contratación regular.