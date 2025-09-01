Rímac Seguros y Reaseguros comunicó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) la renuncia de su gerente general, Fernando Alfredo Ríos Sarmiento, luego de caso siete años en el cargo.

En el documento remitido este lunes 1 de setiembre, la empresa precisó que Ríos presentó su dimisión al cargo con fecha efectiva al día de hoy, la cual ya fue aceptada por la compañía.

El escrito, firmado por Rodolfo Grados Flores, representante bursátil de Rímac Seguros, fue emitido conforme al artículo 12 del Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01.

Comunicado remitido por Rímac Seguros a la SMV sobre la renuncia de su gerente general, Fernando Ríos Sarmiento.

Por el momento, la aseguradora no ha informado quién asumirá la Gerencia General ni los pasos siguientes en el proceso de sucesión.