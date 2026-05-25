A través de una publicación en sus redes sociales, la Embajada de Estados Unidos en Lima anunció que permanecerá cerrada el lunes 25 de mayo.

Así, el local consular no atenderá ningún trámite ni de pasaporte, visa o cualquier otro, de acuerdo a la tradición norteamericana en el último lunes de mayo: Memorial Day.

“En el ‘Día de la Recordación’ los estadounidenses rinden homenaje a los hombres y mujeres que perdieron la vida mientras prestaban servicio en las Fuerzas Armadas del país”, se lee en su web.Durante dicha fecha, los familiares de los caídos “visitan cementerios, las embajadas izan sus banderas hasta media asta y, en todos los lados del país, se escucha el sonido del ‘Toque de silencio’”.

La Embajada precisó que mañana, martes 26, remotara sus actividades.