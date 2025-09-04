José Jerí Oré, presidente del Congreso de la República, manifestó su rechazo a un posible nuevo retiro de fondos de las AFP, y pidió confiar en la reforma del sistema previsional.

“No es prudente, en este momento, hablar de un retiro como lo hemos hecho en otras ocasiones (...) tenemos una reforma que estaría en implementación reglamentaria. Hay que ver cómo se da en el camino”, mencionó a la prensa.

Jerí Oré no descartó que el Legislativo “corrija” algunas cosas de dicha reforma, mas insistió en que de aplicarse una octava liberación de ahorros previsionales, se privará a los peruanos de percibir una pensión de S/ 600 para su vejez.

“Yo creo que el objetivo es que tenemos que ser responsables con medidas de ese tipo y en este momento considero que no es oportuno”, enfatizó el titular del Congreso.

Dicho argumento se alinea con el del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que prevé un golpe contra 6.3 millones de afiliados que no percibirían una pensión mínima de S/ 600 mensuales.

Según el ministro Raúl Pérez Reyes, el octavo retiro de fondos de las AFP implicaría la salida de S/ 26,320 millones adicionales del sistema previsional, elevando el monto total —desde que se autorizó en pandemia— a S/ 141,000 millones.