La reforma de pensiones aprobada por el Congreso está pendiente de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo. Al respecto, se pronunció el ministro de economía, Raúl Pérez-Reyes, ¿qué dijo?

“Lo que nosotros estamos planteando en el reglamento que estamos publicando en los siguientes días es que los pensionistas que tengan algo en su saldo, poco pero algo, van a poder acceder a una pensión mínima de S/ 600 al mes”, manifestó ante la Comisión de Economía del Parlamento.

LEA TAMBIÉN: AFP deberán compensar fondos de afiliados si no cumplen con rentabilidad mínima

“Creemos que no debería aprobarse un retiro adicional, porque si ese retiro se aprueba lo que va a ocurrir es que justamente no van a poder (los afiliados) acceder a una pensión mínima. Con S/ 5,000 (en sus cuentas), no hay forma de conseguir una pensión de S/600. Por eso creemos que no debería hacerse el (octavo) retiro”, añadió.

Rául Pérez Reyes, titular del MEF. Foto: Andina.

Hoy en día, refirió el titular del MEF, existen 8.6 millones de personas que ahorran en el sistema privado de pensiones.

Congreso aprobó ley de reforma del sistema privado de pensiones el año pasado. (Foto: GEC)

La reforma aprobada el año pasado por el Parlamento contempla, además de la pensión mínima, medidas para dinamizar la competencia, como permitir el ingreso de nuevos actores al sistema.

Además, se dispone la incorporación de los trabajadores independientes al sistema y mecanismos complementarios como la pensión por consumo.