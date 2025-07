Para enfrentar este problema, una de las soluciones, mas no la única, es elevar la tasa de aportación obligatoria que actualmente es de 10%. Otras alternativas serían, por ejemplo, extender la edad de jubilación o incentivar los ahorros voluntarios, ¿qué se aborda en la legislación?

La ley de modernización del sistema de pensiones, contempla: “Cualquier incremento progresivo de la tasa de aportación en el sistema y la participación de los empleadores para el financiamiento de las prestaciones debe ser aprobado mediante norma con rango de ley a propuesta del Poder Ejecutivo, previo estudio actuarial a cargo de la ONP y la SBS en el marco de sus competencias”.

El objetivo de incluir ese texto en la ley es que exista un procedimiento para, eventualmente, si así se considera, elevar la tasa de aporte, manifestó a Gestión Luis Miguel Garrido, asociado senior del estudio Rubio Leguía Normand.

Para ello, las entidades competentes deberán evaluar distintas variables como la masa poblacional, el nivel de la formalización de la economía, la edad promedio de las personas, entre otras, precisó.

“(La iniciativa para elevar el aporte) podría venir en una ley, como propuesta desde el Poder Ejecutivo, o un decreto ley, que viene como una propuesta a partir de alguno de los ministerios”, detalló.

Polémica por aportes

Hace dos semanas surgió la polémica a partir de las declaraciones del gerente general de AFP Habitat, Mariano Álvarez, quien en un evento organizado por el Dorado Investments afirmó que “las estimaciones indican que deberíamos estar más cerca al 20% que al 10% (en la tasa de aportación)”.

Si bien AFP Habitat descartó posteriormente presentar una propuesta en esa línea, lo concreto es que la ley, que aún está pendiente de reglamentación, abre la puerta a esa posibilidad.

“Lo que te dice la ley es que cualquier incremento va a ser progresivo, no de golpe, y que efectivamente no va a poder darse sin un previo estudio actuarial. Si la ley ya te está indicando eso, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo deben respetarlo. No se puede utilizar una norma reglamentaria de menor rango que desconozca esa protección”, acotó Diego Carrión, socio del estudio Cuatrecasas.

Lo anterior también se condice con la respuesta que dio el ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ante la crispación que causó en el público la posibilidad de un ajuste en la tasa de aporte.

“En principio, nuestra primera reacción es que no necesitamos hacer un incremento al aporte, pero hay que ver cuál es la propuesta y analizarla técnicamente”, dijo el titular del MEF, Raúl Pérez-Reyes.

Vigencia de ley de AFP

Las disposiciones comentadas en este artículo entran en vigor dos años después de la aprobación de la ley, es decir, en septiembre del 2026, cuando ya esté instalado un nuevo gobierno.

La actual regulación dispone que una modificación de la tasa de aporte es por ley, y con opinión previa del MEF y SBS, detalló Garrido.

Elevación de aporte es correcta matemáticamente

La idea de elevar el aporte en AFP para aumentar la tasa de reemplazo “matemáticamente es correcta”, explicó Enrique Díaz, presidente de la consultora MC&F e IFEL.

“Para poner un ejemplo: con un porcentaje de aporte del 10%, quizás la tasa de reemplazo será 25%. Pero si el aporte sube a 15% o 20%, la tasa de reemplazo puede incrementarse, por ejemplo, a 50%”, refirió.

Sin embargo, se mostró contrario a esta medida, pues las personas ya perciben que el descuento a su sueldo bruto es “oneroso”. “Subir mucho (el aporte) puede generar que la evasión o elusión pueda aumentar también. Hay que tener cuidado con eso”, dijo. Díaz planteó, en tal sentido, que las AFP se acerquen a los afiliados de forma personalizada para que cada uno defina su propio objetivo de pensión.