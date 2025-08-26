Los afiliados a las AFP tienen la opción de retirar su aporte voluntario en cualquier momento. Conozca los detalles: (Foto: Vivir Seguros/ Cortesía)
Mía Ríos
mailMía Ríos

¿Sabías que en las AFP se puede invertir sin fin previsional? Es decir, puede ahorrar y luego disponer de ese fondo y rentabilidad. El afiliado también puede elegir el tipo de fondo conservador o de riesgo que mejor se adapta a su perfil, según sus objetivos o edad.

