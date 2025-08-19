El último fin de semana se conoció que Espinoza envió dos oficios al titular del Parlamento, José Jerí, en el que le pide, por separado, que la Comisión Permanente declare la nulidad de todo el procedimiento llevado a cabo por la SAC en la tramitación de las denuncias, que aún no han sido elevadas ante dicha instancia.

En consecuencia, solicitó que se disponga la admisión trámite de las denuncias constitucionales que su despacho presentó contra ambos fiscales supremos; es decir, que vuelvan a ser revisados.

En la denuncia presentada por Espinoza contra Benavides se pide que esta sea investigada por la comisión de los presuntos delitos de cohecho pasivo específico, encubrimiento personal agravado y abuso de autoridad. Esto, a raíz de un supuesto intercambio de favores que la exfiscal de la Nación habría acordado con José Luis Castillo Alva, investigado en el caso “Cuellos Blancos del Puerto”, por intermedio de su abogado, Jefferson Moreno Nieves.

Sin embargo, el informe que declaraba procedente dicha denuncia fue rechazada por mayoría y sin previo debate. Solo seis legisladores respaldaron el documento, mientras que otros siete se opusieron y se registraron 2 abstenciones.

En lo que respecta Arce Córdova, cuyo retorno al Ministerio Público se encuentra en pausa, se le acusa de la comisión del presunto delito de enriquecimiento ilícito. De acuerdo a la pesquisa, entre los años 2009 al 2019 el magistrado habría abusado de su cargo e incrementado “de manera sustancial e ilícita” su patrimonio hasta por un monto de S/ 1’393,302, según concluyó una pericia contable financiera.

Pese a ello, la SAC aprobó por mayoría el informe de calificación que recomendó declarar improcedente dicha denuncia por diversos motivos, entre ellos, presuntamente no se había identificado que el incremento de dicho patrimonio “provenga del uso abusivo del cargo”.

En la legislatura anterior, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó las denuncias constitucionales presentadas contra Patricia Benavides y Luis Arce Córdova. Foto: Congreso

¿LA COMISIÓN PERMANENTE PUEDE ANULAR EL ARCHIVO DE LAS DENUNCIAS?

En los oficios enviados a Jerí, la fiscal de la Nación advirtió diversos vicios detectados durante la calificación de ambas denuncias que van desde la participación de legisladores que habrían estaban impedidos de integrar la subcomisión debido a que afrontan investigaciones fiscales hasta excesos en el análisis legal que transgreden el reglamento de la propia institución.

No obstante, ¿la Comisión Permanente puede declarar la nulidad de los archivos de las denuncias constitucionales?.

En diálogo con Gestión, el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Óscar Urviola, indicó que el pedido de Espinoza no procede debido a que los únicos que pueden plantear este tipo de recursos son los propios legisladores.

“En los procedimientos parlamentarios hay lo que se llama la reconsideración de las votaciones. Si ningún parlamentario ha pedido una reconsideración de la votación que derivó en el archivo de las denuncias, esas resoluciones son firmes y no hay una causal de nulidad”, acotó.

En ese sentido, dijo estar seguro de que el Legislativo le dará la respuesta adecuada a Espinoza.

“No sé qué argumenta la señora Espinoza, pero esto sería otro de sus grandes desaciertos que denotan su absoluto desconocimiento de muchos aspectos jurídicos que la descalifican para seguir ocupando el cargo de fiscal de la Nación”, sostuvo.

Delia Espinoza pidió a la Comisión Permanente que anule el archivo de las denuncias constitucionales presentadas contra Patricia Benavides y Luis Arce Córdova. (Foto: Ministerio Público)

“NO EXISTE EN EL REGLAMENTO EL RECURSO DE NULIDAD”

Por su parte, el exoficial mayor del Congreso, César Delgado Guembes, recordó que en el reglamento de la institución no existe el recurso de nulidad, por lo que estimó que es muy probable que la solicitud de Espinoza sea declarada improcedente.

“Lo que quiere ella (Delia Espinoza) pide es que se declare la nulidad (de los archivos de las denuncias). Como es un recurso inexistente en los procedimientos parlamentarios, muy probablemente ocurra que la Comisión Permanente declare improcedente sus pedidos, porque ese recurso no existe”, dijo a este diario.

Sin embargo, el experto en derecho parlamentario reconoció que en el pasado han habido excepciones.

Precisamente, Espinoza recordó en sus oficios que en julio del año 2020 la Comisión Permanente declaró la nulidad de una denuncia archivada en la SAC. Se trata de la moción que presentó la entonces legisladora Carolina Lizárraga para que se vuelva a admitir a trámite las denuncias constitucionales presentadas contra un grupo de exfiscales y jueces supremos, entre ellos, Pedro Chávarry y Duberlí Rodríguez.

“Todo va a depender de cómo la Comisión Permanente evalúe el pedido. En la historia del Parlamento se han declarado improcedentes los recursos de nulidad, pero han habido excepciones (...) el reglamento del Congreso no reconoce el recurso de nulidad, pero eso no quiere decir que no tengan la voluntad de aceptar el trámite del recurso”, señaló.

Una opción, según dijo, es que Jerí derive el pedido de la fiscal de la Nación a la Comisión de Constitución para que se evalúe su procedencia o no.

“No sé si eso es lo que finalmente vayan a decidir, porque como se trata de un asunto totalmente discrecional, es bastante impredecible”, acotó.

Añadió que también se debe evaluar si la fiscal de la Nación es competente para presentar un recurso de este tipo ante el Parlamento.

Lady Camones se desempeñará como presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el periodo 2025-2026.

LADY CAMONES: “NO ES POSIBLE VOLVER A ADMITIR UNA DENUNCIA ARCHIVADA”

Al ser consultada por este tema, la legisladora de Alianza para el Progreso (APP), Lady Camones, aseguró que “no es posible” reabrir o volver a admitir una denuncia constitucional que ya ha sido archivada, tal como solicita Espinoza

“No es posible ello. Recuerda que el archivamiento de denuncias no depende de la voluntad de un solo congresista. Esas decisiones son resultado de la votación de los miembros integrantes de la SAC. No se puede apoyar algo que va en contra de lo que dispone el Reglamento del Congreso”, indicó a este diario.

Camones, quien en este periodo se desempeñará como presidenta de la SAC, evitó opinar sobre las declaraciones que dio la fiscal de la Nación a CNN. En dicha entrevista, acusó al Parlamento de dar prioridad a las denuncias constitucionales que se presentan contra fiscales supremos en ejercicio, mientras otras contra ministros y congresistas permanecen sin ser tramitadas.

“No comentaré porque prefiero mantener objetivad e imparcialidad, sobre todo, porque ella tiene denuncias en la subcomisión. Es su opinión, sabrá por que lo habrá dicho. Esta es la tercera vez que presidiré la subcomisión y nosotros hemos tratado siempre, lo hemos logrado, de tener decisiones objetivas”, apuntó.