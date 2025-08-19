La Fiscalía busca anular el archivo de las denuncias constitucionales presentadas contra Patricia Benavides y Luis Arce. Composición: Joel Vilcapoma (Diario Gestión).
La Fiscalía busca anular el archivo de las denuncias constitucionales presentadas contra Patricia Benavides y Luis Arce. Composición: Joel Vilcapoma (Diario Gestión).
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Carlos Hinostroza Sánchez
mailCarlos Hinostroza Sánchez

Si bien la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República declaró improcedente las denuncias constitucionales presentadas contra Patricia Benavides y Luis Arce Córdova, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, busca revertir dichas decisiones en la Comisión Permanente; sin embargo, el camino no será nada fácil.

TE PUEDE INTERESAR

Comisión Permanente del Congreso otorga 15 días para investigar 5 denuncias constitucionales
Congreso archiva denuncias constitucionales contra congresista Rosio Torres y exministra de Salud
Congreso: presentan denuncias constitucionales contra miembros de la JNJ por caso Benavides

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.