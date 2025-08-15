La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, afirmó que es incómoda para el Congreso, a quien acusó de ejercer un control político importante en el país, incluso decidiendo la destitución de presidentes y fiscales.

En una entrevista con CNN, precisó que los congresistas avanzan rápidamente con denuncias infundadas contra fiscales, mientras archivan sin sustento casos contra ministros y congresistas.

“Yo sí veo que soy incómoda, ahora ya lo veo, porque de todas las denuncias que se presentan, solamente le dan celeridad a las presentadas sin fundamento, sin sustento, que están contra nosotros los fiscales supremos que estamos en este momento en ejercicio”, indicó.

Asimismo, Espinoza indicó que no teme posibles represalias porque defiende que todo proceso debe estar justificado y motivado

“No tengo temor, porque los congresistas, por más que tengan un voto político, ellos no están exentos. Tienen que de todas maneras motivar, justificar, dar buenas razones para poder remover a alguien, inhabilitarlo o sacarlo del cargo”, acotó.

En otro momento, Delia Espinoza negó que exista protección entre fiscales supremos, explicando que hay controles regulares a cargo de la Procuraduría General del Estado y el Congreso.

“Yo tengo algunas investigaciones contra mis colegas porque no hay nadie más que los pueda investigar. Pero si yo cometo algún tipo de exceso o simplemente yo los dejo a un lado de la investigación, eso también es controlado por el Procurador General de la República y por el Congreso”, añadió.

Sobre la ley de amnistía

En otro momento, Delia Espinoza se refirió a la ley de amnistía para militares y policías recientemente promulgada, y la calificó de inconstitucional y un insulto a las víctimas.

“Acá no se trata de cuestiones políticas, es simplemente respeto a los derechos fundamentales, a la vida, a la integridad. Hay casos muy tristes que se han producido entre los años 1980 y 2000, durante la guerra contra la criminalidad terrorista, pero también hubo excesos de aproximadamente 900 de militares y policías, según se me ha alcanzado la cifra, que han cometido violaciones a los derechos humanos”, precisó.

Respecto a las muertes por represión en protestas contra el gobierno de Boluarte, la titular del Ministerio Público mencionó que halló retrasos en las investigaciones al asumir su cargo, pero asegura que se han hecho avances y ya existen denuncias constitucionales contra la presidenta.

Sin embargo, precisó que estas han sido archivadas de manera irregular por el Congreso.

“Esos archivos (de las denuncias constitucionales contra Boluarte) no tienen sustento legal. No nos preocupamos, porque se van a reactivar cuando la señora presidenta deje el cargo”, puntualizó.