La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, dispuso la restitución de la fiscal superior titular Azucena Solari, en atención a la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que anuló su suspensión en el cargo aprobada por el anterior pleno de dicha institución.

En la resolución 2429-2025-MP-FN, que fue publicada esta mañana en el Diario Oficial El Peruano, se formaliza la reincorporación de Solari en el distrito fiscal de Lima Centro.

También se precisa que dicha disposición obedece a la rehabilitación de título de dicha fiscal dispuesta por la JNJ en su resolución publicada el pasado 12 de junio, la cual también ordenó proceder con la restitución de Patricia Benavides.

Se recuerda que la JNJ ordenó retrotraer los procesos disciplinarios contra Solari para que se emita un nuevo informe instructor, con lo que se deja sin efecto su destitución. De esta manera, se rehabilitó su título de abogada para que pueda volver al Ministerio Público.

Espinoza señaló, a su vez, que se presentó una acción de amparo contra la decisión de la JNJ, la cual fue admitida a trámite por el Poder Judicial, aunque posteriormente fue rechaza su medida cautelar para evitar que entre en efecto.

Frente a ello, criticó la resolución de la JNJ y su decisión de declarar la “nulidad de oficio” de los procesos disciplinarios en la resolución que benefició a Benavides, así como la disposición para que se extiendan sus efectos a otras magistradas sancionadas, como Enma Benavides.

“Sin embargo, atendiendo a lo expuesto y afirmado hasta el momento por el órgano jurisdiccional constitucional, corresponde dar cumplimiento a lo requerido mediante la Resolución Nº 231-2025-JNJ, aún cuando en ninguno de los 33 numerales que integran su sección de análisis se sustenta las razones por las que se declara la nulidad de lo actuado en relación a Solari”, se lee en la resolución.

¿A QUÉ DESPACHO IRÁ AZUCENA SOLARI?

En la resolución se precisa que Espinoza designó a Solari como fiscal superior en la Coordinación de la Fiscalía Superior Penal Nacional y la destacó en la Fiscalía Suprema de Familia, que está a cargo de Tomás Gálvez.

Como se recuerda, Solari fue destituida de su cargo mayo del año pasado por no actuar con independencia ni imparcialidad al validar informes inconsistentes que sirvieron como pretexto para remover a la fiscal Bersabeth Revilla, quien investigaba a Enma Benavides (hermana de la fiscal de la Nación), por una supuesta baja productividad fiscal.

