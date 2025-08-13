Patricia Benavides retornó al Ministerio Público, pero aún no se sabe qué despacho ocupará. Composición: Joel Vilcapoma (Diario Gestión).
Patricia Benavides retornó al Ministerio Público, pero aún no se sabe qué despacho ocupará. Composición: Joel Vilcapoma (Diario Gestión).
Tras varios meses de tensión y enfrentamiento que originó una crisis interna en el Ministerio Público, la fiscal suprema Patricia Benavides finalmente fue reincorporada en sus funciones. Esto, luego que la Corte Suprema anulara la suspensión de 24 meses que pesaba en su contra.

