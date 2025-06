Un día después del fallido intento de la restituida fiscal suprema Patricia Benavides de recuperar el máximo sillón del Ministerio Público, dicha institución informó que la Junta de Fiscales Supremos viene sesionando desde el día de ayer de forma permanente.

Esto, con la finalidad de decidir si acatan o no la resolución emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que ordenó la restitución de Benavides en el cargo de fiscal de la Nación.

“La Junta de Fiscales Supremos desde ayer, 16 de junio, se encuentra en sesión permanente. El lunes sesionó de forma virtual y hoy, martes 17 de junio, se reunió en dos sesiones: 9:00 a. m. y 4:30 p. m.”, informaron en sus redes sociales.

Añadieron que el máximo organismo del Ministerio Público se ratificó en su autonomía institucional acorde al artículo 158° de la Constitución Política del Perú.

Además, ratificaron que tienen la atribución exclusiva de elegir al fiscal de la Nación y no otro organismo, como la JNJ.

“Como parte de su fortalecimiento y unidad entre los miembros del máximo órgano de gobierno del Ministerio Público y como ejemplo de cohesión institucional, reafirman que es la Junta de Fiscales Supremos, y no otro órgano del Estado, la que tiene la atribución exclusiva de elegir al fiscal de la Nación”, agregaron.

EL PEDIDO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

Más temprano, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, calificó de bochornoso el conflicto entre Espinoza y Benavides, por lo que invocó a la Junta de Fiscales Supremos a resolver hoy mismo toda esta problemática y cumplir con lo dispuesto por la JNJ.

“Solo puedo apelar a la sapiencia, al buen tino y a un momento quizá más tranquilo que ayer (...) espero que la Junta de Fiscales Supremos pueda anteponer los intereses del país por encima de los intereses de un grupo. Es bochornoso ver cómo dos personas se disputan un cargo”, señaló esta mañana en conferencia de prensa.

“Lo que se ve por fuera es una disputa por el poder y eso no está bien. O sea, no debe haber una disputa de poder, porque el pueblo es el primero que tiene que fortalecer una institución pero no para que sea adueñada por dos, tres o un grupo de personas de un lado o de otro lado, sino para que se respete el principio de la legalidad”, añadió.

Gutiérrez también hizo un llamado a Benavides y Espinoza a que depongan la “actitud beligerante” y se sometan a lo que decida el máximo órgano del Ministerio Público.