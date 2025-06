El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se pronunció por la reciente situación de conflicto y tensión que se vive en el Ministerio Público tras conocerse la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que restituyó a Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

El último lunes, Benavides acudió por la mañana a la sede del Ministerio Público junto a sus abogados y un grupo de policías vestidos de civil con la finalidad de ejecutar la orden de la JNJ; sin embargo, no logró su cometido.

Horas después, la fiscal de la Nación en funciones, Delia Espinoza, advirtió que “se está llevando a cabo un golpe a la democracia” con esta medida y denunció que se pretende “sacarla por la fuerza” del puesto.

Al respecto, Gutiérrez calificó de bochornosa toda esta situación, por lo que exhortó a la Junta de Fiscales Supremos a resolver hoy mismo toda esta problemática y cumplir con lo dispuesto por la JNJ.

“Solo puedo apelar a la sapiencia, al buen tino y a un momento quizá más tranquilo que ayer (...) espero que la Junta de Fiscales Supremos pueda anteponer los intereses del país por encima de los intereses de un grupo. Es bochornoso ver cómo dos personas se disputan un cargo”, señaló esta mañana en conferencia de prensa.

“Lo que se ve por fuera es una disputa por el poder y eso no está bien. O sea, no debe haber una disputa de poder, porque el pueblo es el primero que tiene que fortalecer una institución pero no para que sea adueñada por dos, tres o un grupo de personas de un lado o de otro lado, sino para que se respete el principio de la legalidad”, añadió.

PIDE A AMBAS FISCALES QUE “DEPONGAN LA ACTITUD BELIGERANTE”

El defensor del Pueblo recordó que, de acuerdo con el artículo 158 de la Constitución y el artículo 26 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, es la Junta de Fiscales Supremos el máximo órgano de dicha institución. Eso significa que cualquier cambio en la titularidad de la Fiscalía debe pasar por su aprobación, por lo que invocó nuevamente a los fiscales supremos a tomar una decisión hoy mismo.

“Hoy debe reunirse y hoy deben dar una respuesta al país y sea cual sea la decisión, la Defensoría, como siempre se ha apegado a la línea, la respaldará, la respetará y la ejecutará en todos sus términos”, aseguró.

Gutiérrez también hizo un llamado a Benavides y Espinoza a deponer la “actitud beligerante” y someterse a lo que decida el máximo órgano del Ministerio Público.

“Abogamos en nuestra condición de mediación para que esta crisis puede ser resuelta”, dijo tras negar que haya algún “golpe a la democracia” con lo dispuesto por la JNJ, tal como denunció Espinoza.

Finalmente, negó que Roger Armas Sánchez, quien ayer acompañó a Benavides a la sede del Ministerio Público, sea un trabajador de la Defensoría del Pueblo, tal como se denunció en las redes sociales.

"Defendemos la institucionalidad y eso es lo importante. Por lo tanto, eso no es verdad, así como no es verdad de que (Roger Armas) tenga algún vínculo de funcionario o trabajador dentro de la Defensoría del Pueblo. Que no se especule", enfatizó.