Horas después de su fallido intento de recuperar el máximo sillón del Ministerio Público, la restituida fiscal suprema Patricia Benavides defendió la resolución a su favor emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que la restituye como fiscal de la Nación.

Esto, luego de que varios expertos advirtieron que la la decisión de dicho organismo no tendría validez debido a que solo votaron seis de los miembros habilitados. Como se recuerda, el magistrado Francisco Távara Córdova se excusó de intervenir en el proceso.

En diálogo con Canal N, recalcó que la votación del informe fue por “unanimidad”, pese a que faltaba el voto de dicho miembro de la JNJ.

“El doctor Francisco Távara se excusó de intervenir en esa investigación de motu propio, y no participó en el informe oral, y en la Ley de Procedimientos Administrativos establece que quien no participa en el informe oral no puede entrar a votación. En la votación entraron los seis miembros habilitados. Hay una unanimidad. Eso se explica en la misma resolución, que explica al detalle lo que es la unanimidad”, señaló la noche del último lunes.

Añadió que hoy volverá a acudir a la sede de la Fiscalía de la Nación y dijo esperar que Delia Espinoza, fiscal de la Nación en funciones, la reciba.

“Espero que me reciba. El tema es que como fiscal suprema ya habilitada y fiscal de la Nación, conforme a una resolución de la JNJ, acudí al Ministerio Público, al piso 9, en donde una trabajadora tuvo un mal comportamiento de tirarme la puerta en la cara”, cuestionó.

Según dijo, tanto su defensa legal como ella misma entregaron formalmente la notificación de su restitución al Ministerio Público para su cumplimiento, por lo que dijo no comprender la postura adoptada por Espinoza.

PODRÍA SER DENUNCIADA POR USURPACIÓN DE FUNCIONES

Horas más tarde, en entrevista con Willax TV, Benavides anunció que su equipo legal evaluará la posibilidad de denunciar a Espinoza por presunta usurpación de funciones.

A su juicio, la fiscal suprema debe respetar la resolución de la JNJ que la repuso en el cargo de fiscal de la Nación, por lo que le recomendó que “tome decisiones conforme al derecho”.

“Le recomiendo que se tranquilice y que tome decisiones conforme a derecho, nosotros somos defensores de la legalidad y si ella está usurpando funciones verá mi equipo de abogados lo que corresponde hacer”, advirtió la noche del último lunes.

“Si está dentro del estudio que se va a analizar para saber si ha cometido usurpación de funciones o está cometiendo, mi grupo de abogados va a hacer lo que corresponde a ley. Nosotros no somos de hacer las denuncias por hacer, o una persecución a las personas. Siempre yo analizo si corresponde, corresponde y si no, no”, acotó.

