Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, decidirá a que fiscalía suprema irá Patricia Benavides. Foto: Composición/Andina
Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, decidirá a que fiscalía suprema irá Patricia Benavides. Foto: Composición/Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Fiscal de la Nación, , deberá decidir a qué fiscalía suprema será asignada , luego de que la Junta de Fiscales Supremos decidiera que la magistrada se quede en el .

En diálogo con el programa Cuentas Claras de Canal N, Víctor Cubas, , indicó que las fiscalías especializadas en delitos de funcionarios tienen investigaciones donde ella está involucrada.

LEA TAMBIÉN: Denuncian a Espinoza por no reponer a Benavides en su cargo y piden su inhabilitación por 10 años

“Por el bienestar del ejercicio de la función y, además, en resguardo del mismo trabajo que va a hacer la señora Benavides, no debe ir a (donde tiene carpetas de investigación).

En otro punto, Cubas aclaró que la reincorporación y la propuesta de Espinoza para que Benavides sea representante del ante el fue debido al conflicto de interés que se hubiera ocasionado en caso Benavides tome la dirección de las fiscalías supremas.

“La señora hizo la propuesta, teniendo en cuenta que en las Fiscalías Supremas hay investigaciones en diferentes carpetas en que está comprendida como investigada. Se va a dar un claro conflicto de intereses, si es que ella fuese designada a una de esas fiscalías”, remarcó.

LEA TAMBIÉN: Defensor del Pueblo sobre retorno de Patricia Benavides: “Disposiciones del PJ se deben cumplir”

Se espera movimientos de personal en la Fiscalía

En otro momento, el funcionario indicó que la deberá realizar movimientos de personal para encontrar el puesto más adecuado .

Asimismo, el vocero descartó que se trasladaría al fiscal Tomás Aladino Galvez de la Fiscalía de Familia para colocar allí a y enfatizó que la decisión se tomará evaluando todas las opciones para evitar conflictos.

LEA TAMBIÉN: JNJ denuncia desobediencia de la Fiscalía para reincorporar a Benavides como Fiscal Suprema

“Hay dos fiscalías que conocen casos de corrupción, de funcionarios, en las que ella () está investigada. En una tiene siete carpetas y en otra tiene seis carpetas”, puntualizó el funcionario.

Víctor Cubas, vocero del Ministerio Público, indicó que la fiscal de la Nación deberá realizar movimientos de personal para encontrar el puesto más adecuado para Benavides y que no genere conflictos de interés. Foto captura: Canal N.
Víctor Cubas, vocero del Ministerio Público, indicó que la fiscal de la Nación deberá realizar movimientos de personal para encontrar el puesto más adecuado para Benavides y que no genere conflictos de interés. Foto captura: Canal N.

TE PUEDE INTERESAR

Fiscalía archivó caso contra presidente del Congreso, José Jerí, por presunta violación sexual
Temblor de 5.5 en Perú, hoy 12 de agosto: ¿dónde fue el epicentro?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.