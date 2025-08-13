La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, deberá decidir a qué fiscalía suprema será asignada Patricia Benavides, luego de que la Junta de Fiscales Supremos decidiera que la magistrada se quede en el Ministerio Público.

En diálogo con el programa Cuentas Claras de Canal N, Víctor Cubas, vocero del Ministerio Público, indicó que las fiscalías especializadas en delitos de funcionarios tienen investigaciones donde ella está involucrada.

“Por el bienestar del ejercicio de la función y, además, en resguardo del mismo trabajo que va a hacer la señora Benavides, no debe ir a esas fiscalías (donde tiene carpetas de investigación).

En otro punto, Cubas aclaró que la reincorporación y la propuesta de Espinoza para que Benavides sea representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones fue debido al conflicto de interés que se hubiera ocasionado en caso Benavides tome la dirección de las fiscalías supremas.

“La señora fiscal de la Nación hizo la propuesta, teniendo en cuenta que en las Fiscalías Supremas hay investigaciones en diferentes carpetas en que está comprendida como investigada. Se va a dar un claro conflicto de intereses, si es que ella fuese designada a una de esas fiscalías”, remarcó.

Se espera movimientos de personal en la Fiscalía

En otro momento, el funcionario indicó que la fiscal de la Nación deberá realizar movimientos de personal para encontrar el puesto más adecuado para Benavides.

Asimismo, el vocero descartó que se trasladaría al fiscal Tomás Aladino Galvez de la Fiscalía de Familia para colocar allí a Benavides y enfatizó que la decisión se tomará evaluando todas las opciones para evitar conflictos.

“Hay dos fiscalías que conocen casos de corrupción, de funcionarios, en las que ella (Patricia Benavides) está investigada. En una tiene siete carpetas y en otra tiene seis carpetas”, puntualizó el funcionario.